發現天賦與潛能 竹竹苗區高中職群科大型聯展今登場

首次以學生為核心的「竹竹苗區高中職適性樂學未來人才課程博覽會」今天盛大登場，會場規畫3大展區，分別為「未來藍圖展區」、「高中職群科展區」以及「新竹市教育議題展區」等超過百個攤位，吸引上千名學生與家長參與。

新竹市代理市長邱臣遠指出，今天的課程博覽會是一個實踐理想的起點，感謝台積電慈善基金會提供多項職涯探索資源與經費協助，以及104人力銀行攜手推動職涯測驗、興趣探索（何倫碼職涯六型）、職場影片與數位平台工具，協助學生透過科技化、系統化的方式認識自身潛能。也感謝家長聯合會積極協助推動因才網資源宣導，讓學生與家長可以接觸更多元的學習與升學資訊。

台積電慈善基金會執行長彭冠宇表示，新竹市的學歷與學科表現優異，不僅在升學領域成績亮眼，在技職教育方面也展現出強勁實力。此次人才課程博覽會，透過教育處的精心規畫，導入何倫碼職涯興趣測驗與104人力銀行所提供的職能評測工具，幫助學生認識自我、發現潛能。

新竹市教育處表示，此次課程博覽會匯聚各校群科菁英，其中新竹高工板金科展出榮獲國際精密鈑金技術大賽銀牌獎的得獎作品「螃蟹」與「獨角仙」；關西高中畜產保健科則帶來專業的動物展演示範；建功高中普通科展出新竹市唯一的半導體特色課程；香山高中學生則透過短影音分享參與國際教育的經驗。

教育處說明，此次課程博覽會不僅是一場豐富的課程成果展示，更是一個引導學生從探索自我出發，進一步認識職涯方向與未來發展的重要平台。活動特別整合竹竹苗地區各高中職的特色課程與新竹市教育議題中心，內容涵蓋多元、視野寬廣。

此外，博覽會也規畫興趣測驗、互動體驗區及一對一教育諮詢服務，協助學生更清楚認識自己的性向與潛能，逐步朝向適性發展邁進，讓家長看見孩子潛藏的天賦與亮點，進而與孩子共同擘畫一條更具前瞻性與個人化的學習藍圖，攜手迎向更加寬廣、多元的未來學習旅程。 首次以學生為核心的「竹竹苗區高中職適性樂學未來人才課程博覽會」今天盛大登場，會場規畫3大展區，分別為「未來藍圖展區」、「高中職群科展區」以及「新竹市教育議題展區」等超過百個攤位。圖／新竹市政府提供 現場也有職涯測驗、興趣探索（何倫碼職涯六型），供學生探索潛能。圖／新竹市政府提供

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