15歲鄒族少年莊凱丞奪總統教育獎 獎金慷捐為學障生點燃希望
阿里山鄒族15歲少年莊凱丞歷經88風災滅村，母親在新冠疫情中驟然離世，但他不向生命低頭，克服學習障礙，投身原住民族科學，以「鄒族山羌笛」獲獎，今年榮獲總統教育獎，立即將獎金全數捐出，資助全台唯一為學習障礙學生設立的科學營隊，盼照亮更多孩子的路。
莊凱丞從小在山美部落長大，88風災時部落被土石流掩埋，一家被迫撤離至逐鹿社區，家園重建後生活才剛平穩，他卻在9歲時被鑑定為學習障礙特殊教育學生，小學六年級媽媽又在疫情第一波離開人世，24小時內火化，讓他大受打擊，化悲憤為力量投入更多時間學習。
莊凱丞熱愛原住民族科學，去年參加原住民族雲端科展，以鄒族山羌笛獲獎，結合科學、族語與文化，讓祖靈的聲音透過現代科技傳遞。莊凱丞說，原住民族是天生的科學家，這句話是祖靈送給鄒族人的禮物，他相信「只要堅持不放棄，就可以在塔山與媽媽相聚」。
更令人動容的是，莊凱丞得知自己榮獲總統教育獎後，立刻決定將獎學金捐贈給學習障礙科學營。莊凱丞說，他深知學習障礙的孩子不擅長讀書和考試，但實際動手能力很強，他參加過第1屆營隊，知道那裡聚集了一群和他一樣，在學業路上掙扎卻不願放棄的孩子。
莊凱丞強調，真正的教育不只是分數，雖然他捐的不多，但他相信只要每年這個營隊還在，就會有更多孩子像他一樣，走出自己的路，「那個真正沒有微歧視的美麗台灣，是可以期待的」，也希望透過自己的經驗，讓更多人相信自己也可以是科學家。
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