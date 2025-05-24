快訊

又是他！台南男路邊丟600萬鈔票沒人敢撿 這次又到超市丟416萬

林依晨與魏如萱聚餐！零偽裝現身知名燒肉店「懷孕7個月」狀態曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

15歲鄒族少年莊凱丞奪總統教育獎 獎金慷捐為學障生點燃希望

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
阿里山鄒族少年莊凱丞在逆境中發光，投身原住民族科學，今年獲總統教育獎肯定。記者黃于凡／翻攝
阿里山鄒族少年莊凱丞在逆境中發光，投身原住民族科學，今年獲總統教育獎肯定。記者黃于凡／翻攝

阿里山鄒族15歲少年莊凱丞歷經88風災滅村，母親在新冠疫情中驟然離世，但他不向生命低頭，克服學習障礙，投身原住民族科學，以「鄒族山羌笛」獲獎，今年榮獲總統教育獎，立即將獎金全數捐出，資助全台唯一為學習障礙學生設立的科學營隊，盼照亮更多孩子的路。

莊凱丞從小在山美部落長大，88風災時部落被土石流掩埋，一家被迫撤離至逐鹿社區，家園重建後生活才剛平穩，他卻在9歲時被鑑定為學習障礙特殊教育學生，小學六年級媽媽又在疫情第一波離開人世，24小時內火化，讓他大受打擊，化悲憤為力量投入更多時間學習。

莊凱丞熱愛原住民族科學，去年參加原住民族雲端科展，以鄒族山羌笛獲獎，結合科學、族語與文化，讓祖靈的聲音透過現代科技傳遞。莊凱丞說，原住民族是天生的科學家，這句話是祖靈送給鄒族人的禮物，他相信「只要堅持不放棄，就可以在塔山與媽媽相聚」。

更令人動容的是，莊凱丞得知自己榮獲總統教育獎後，立刻決定將獎學金捐贈給學習障礙科學營。莊凱丞說，他深知學習障礙的孩子不擅長讀書和考試，但實際動手能力很強，他參加過第1屆營隊，知道那裡聚集了一群和他一樣，在學業路上掙扎卻不願放棄的孩子。

莊凱丞強調，真正的教育不只是分數，雖然他捐的不多，但他相信只要每年這個營隊還在，就會有更多孩子像他一樣，走出自己的路，「那個真正沒有微歧視的美麗台灣，是可以期待的」，也希望透過自己的經驗，讓更多人相信自己也可以是科學家。

阿里山鄒族少年莊凱丞在逆境中發光，投身原住民族科學，今年獲總統教育獎肯定。記者黃于凡／翻攝
阿里山鄒族少年莊凱丞在逆境中發光，投身原住民族科學，今年獲總統教育獎肯定。記者黃于凡／翻攝
阿里山鄒族少年莊凱丞在逆境中發光，投身原住民族科學，今年獲總統教育獎肯定。記者黃于凡／翻攝
阿里山鄒族少年莊凱丞在逆境中發光，投身原住民族科學，今年獲總統教育獎肯定。記者黃于凡／翻攝

鄒族 科學家 原住民族

延伸閱讀

藍委林倩綺奪世壯運女子組帆船金牌 續倡水域運動政策

原住民文健站健康操競賽 花、東、屏分別奪金

平埔族群抗議未入原基法 原民會：依憲法判決另立專法

影／未正名台灣原住民族團體立法院陳情 提四點訴求

相關新聞

影／反對教育部管制手機 學生到教育部靜坐

學生反對教育部日前公告的「高中以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則」草案，上午開始在教育部前靜坐，並展開肥皂箱街頭宣講。

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

15歲鄒族少年莊凱丞奪總統教育獎 獎金慷捐為學障生點燃希望

阿里山鄒族15歲少年莊凱丞歷經88風災滅村，母親在新冠疫情中驟然離世，但他不向生命低頭，克服學習障礙，投身原住民族科學，...

教育焦慮／怕孩子輸在起跑點 20萬嬰幼兒早教課爆滿

少子化之下的「金孫效應」發酵？孩子愈少、教育投資愈密集，不只小一衝刺班，時下更有許多嬰幼兒課程，有的甚至從孩子剛出生兩、三個月就能帶著孩子一起上，內容從閱讀、音樂、英語等等都有，課程以千元計價、十幾、二十萬元包套販賣，雖然昂貴，但是許多家長為了讓孩子盡早接觸、不落人後，也積極報名參加。

陳玲基金會獎勵學子 14年助逾萬人次

財團法人陳玲基金會與懷恩基金會，昨天在台北晶華飯店舉行第十四屆「人間有愛，助學無礙」助學金頒贈典禮。由前總統馬英九、台灣...

李棟樑長期關懷教育與國軍 吳清基讚同鄉不忘本

台灣教育大學系統總校長吳清基昨在「人間有愛，助學無礙」助學金頒發典禮致詞時表示，肯定基金會董事長李棟樑長期對教育、國軍等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。