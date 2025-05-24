學生靜坐盼退校園手機管理草案 教部承諾辦座談會

多所高中學生今天到教育部前靜坐及宣講，呼籲教育部退回行動載具（手機）到校管理草案，回歸更廣泛民主參與程序。教育部允諾6月1日舉辦座談會，與全國學生對話。

教育部21日在公共政策網路參與平台正式公告「高級中等以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則」草案，採彈性、分階段管理。國中小學生未成年，帶手機到校要經家長同意，並採學校或各班「集中保管」。高中生已具備基本自主管理能力，學校須邀集親師生共同討論管理機制。

由多所高中學生組織的「捍衛全台學權行動」與「台灣未來的主人們」數十人今天上午到教育部前靜坐。

王姓學生代表指出，他們最主要的訴求就是希望教育部把草案收回，因為這「集中收手機」的規範，不利於未來教學，一味地管制，也無法解決網路成癮的問題。因為學生最大的壓力來源是考試升學，網癮只是其中一種逃避的反應。

教育部公布草案，王姓學生代表說，在公布前，沒有問過學生「需不需要」，雖有開過公聽會，但規模太小，很多學生根本不知道，也沒有做過民意調查。事實上過去教育部就有開過大型公聽會，廣泛納入北中南學生參與，「教育部不是做不到。」

來自新北市板橋高中的蔡姓同學表示，草案雖要求高中組織委員會（親師生及各方代表會議）討論手機管理制度，且學生代表須占1/3。但草案並未比照之前的服儀政策，要求校務會議不能修改上述委員會的決議。他們擔心，即便委員會做出學生能接受的決議，但進入校務會議後，由於學生僅占8%，可能又會被翻轉。

桃園市育達高中學生王吉米（化名）說，高中應該是學習為自己行為負責的起點，而不是被過度限制的年紀。他支持上課時尊重老師的管理，手機該收就收；但別忘了新科技是很好的教學工具，例如地理課可以用手機輔助3D建模，英語課可以用手機全班一起玩搶答遊戲。至於下課時間，應回歸學生的自主選擇，不是全面禁用。

對此，教育部於23日提前回應靜坐行動的訴求，一方面肯定學生在手機議題上，展現成熟的思辨能力，一方面也說明草案精神並非限制或管制手機，而是透過更明確、彈性原則，保障不同學習階段的學生，都能合理、適切地使用數位工具。

教育部表示，草案目前處於「預告」程序中，尚未定案，預告的目的就是公開徵詢各方意見，歡迎各界提出建議與回饋。同時也允諾6月1日舉辦學生座談會，邀請全國學生團體及學生代表共同對話，具體座談資訊將另外公告。

商品推薦