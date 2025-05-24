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影／反對教育部管制手機 學生到教育部靜坐

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
學生反對教育部日前公告的「高中以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則」草案，上午開始在教育部前靜坐，並展開肥皂箱街頭宣講。記者邱德祥／攝影
學生反對教育部日前公告的「高中以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則」草案，上午開始在教育部前靜坐，並展開肥皂箱街頭宣講。記者邱德祥／攝影

學生反對教育部日前公告的「高中以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則」草案，上午開始在教育部前靜坐，並展開肥皂箱街頭宣講。

抗議學生表示，沒有參與就不是不是教育，沒有討論就不是民主，學生的聲音不能被忽略，教育不是命令 ，學生應被尊重，而教育部從未徵詢學生團體意，也未舉行公開座談或聽證會，沒有納入受影響對象的聲音，學生應參與教育政策制定，教育政策不能「只通知、不討論」，認為教育部罔顧學生聲音，嚴重侵害了學生自主權益，學生意見從未被納入討論，「這並不是教育，是命令」。

學生訴求退回手機集中管理草案，重啟與學生對話，表示學生應參與影響自身的教育政策制定，學生不是政策的被通知者，而是教育的夥伴，請教育部部長鄭英耀傾聽學生的聲音。

學生反對教育部日前公告的「高中以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則」草案，上午開始在教育部前靜坐，並展開肥皂箱街頭宣講。記者邱德祥／攝影
學生反對教育部日前公告的「高中以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則」草案，上午開始在教育部前靜坐，並展開肥皂箱街頭宣講。記者邱德祥／攝影

載具 教育部 命令

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