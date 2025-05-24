快訊

北市無照翁撞6車釀8傷…這1物蓋在油門上 暴衝原因仍待釐清

聽新聞
0:00 / 0:00

李棟樑長期關懷教育與國軍 吳清基讚同鄉不忘本

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
陳玲基金會創辦人、懷恩基金會董事長李棟樑（右）不僅關懷國軍，也關心身障及弱勢學子。記者許正宏／攝影
陳玲基金會創辦人、懷恩基金會董事長李棟樑（右）不僅關懷國軍，也關心身障及弱勢學子。記者許正宏／攝影

台灣教育大學系統總校長吳清基昨在「人間有愛，助學無礙」助學金頒發典禮致詞時表示，肯定基金會董事長李棟樑長期對教育、國軍等團體的關懷與付出。尤其這位台南同鄉發跡後，處處表現不忘本精神，更令自己格外佩服。

吳清基說，李棟樑初中時就北上，為了協助家計，到救國團擔任工讀生，頗受時任救國團主任蔣經國的賞識，因而認識不少政軍大老。後來李棟樑決定投入贊助教育，便請救國團台北市團委會協助，藉助救國團與各學校的長期合作關係，推薦雖然受限身心障礙或弱勢家庭，但仍積極向學的學子。

吳清基說，除了助學金之外，雙方也合作舉辦「教育大愛菁師獎」，是全台規模最大的非官方教師表揚活動，今年也邁入第十四屆。

吳清基說，除了對教育界付出，近年李棟樑更常登上媒體的原因，是李棟樑應時任總統馬英九之邀，出任軍友社理事長，足跡遠至南沙太平島，或一些國防部高層不曾到過的小單位。他除了致贈慰問金、補給品，也協助轉達官兵心聲，甚至卸下軍友社務後，仍然以榮譽理事長身分，繼續勤跑部隊慰勞。

李棟樑也是聯合報近年投入社會公益活動的重要合作伙伴，繼本月邀請新竹錦山國小的「偏鄉學童台北一日遊」，預計八月將舉辦「歌聲滿榮家」，邀請歌手到屏東榮家，為長輩們獻唱。

特教 李棟樑 弱勢生

延伸閱讀

「人間有愛」助學金 馬英九連續10年出席鼓勵弱勢學子

端午節前 軍友社榮譽理事長向國軍先烈致敬

綠營爆世壯運工讀生銷毀針織袋「中國製」標籤 世壯運回應了

從育樂到造夢，救國團2025暑期活動開啟青年培育全新世代

相關新聞

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

落實完整學習 大學：可比照美國 暑假繳高三成績

為考量到高三學習完整性，大學申請入學第二階段甄選時間多壓縮至二周、三個周末進行，以利高中結算學生高三下的成績，但高中檢具...

陳玲基金會獎勵學子 14年助逾萬人次

財團法人陳玲基金會與懷恩基金會，昨天在台北晶華飯店舉行第十四屆「人間有愛，助學無礙」助學金頒贈典禮。由前總統馬英九、台灣...

李棟樑長期關懷教育與國軍 吳清基讚同鄉不忘本

台灣教育大學系統總校長吳清基昨在「人間有愛，助學無礙」助學金頒發典禮致詞時表示，肯定基金會董事長李棟樑長期對教育、國軍等...

大專行動支付普及率9成 買餐繳費都方便

教育部於民國108年起推動大專校院校園行動支付，今天舉辦成果研討會，宣布已達成普及率90%的目標，包含校內商店、校務行政...

高中生揪團抗議反對手機管理 教育部6月舉辦座談會

教育部日前公布「高級中等以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則」草案，但引發高中生不滿，學生已揪團將於明天上午8點就赴教育...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。