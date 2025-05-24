李棟樑長期關懷教育與國軍 吳清基讚同鄉不忘本

台灣教育大學系統總校長吳清基昨在「人間有愛，助學無礙」助學金頒發典禮致詞時表示，肯定基金會董事長李棟樑長期對教育、國軍等團體的關懷與付出。尤其這位台南同鄉發跡後，處處表現不忘本精神，更令自己格外佩服。

吳清基說，李棟樑初中時就北上，為了協助家計，到救國團擔任工讀生，頗受時任救國團主任蔣經國的賞識，因而認識不少政軍大老。後來李棟樑決定投入贊助教育，便請救國團台北市團委會協助，藉助救國團與各學校的長期合作關係，推薦雖然受限身心障礙或弱勢家庭，但仍積極向學的學子。

吳清基說，除了助學金之外，雙方也合作舉辦「教育大愛菁師獎」，是全台規模最大的非官方教師表揚活動，今年也邁入第十四屆。

吳清基說，除了對教育界付出，近年李棟樑更常登上媒體的原因，是李棟樑應時任總統馬英九之邀，出任軍友社理事長，足跡遠至南沙太平島，或一些國防部高層不曾到過的小單位。他除了致贈慰問金、補給品，也協助轉達官兵心聲，甚至卸下軍友社務後，仍然以榮譽理事長身分，繼續勤跑部隊慰勞。

李棟樑也是聯合報近年投入社會公益活動的重要合作伙伴，繼本月邀請新竹錦山國小的「偏鄉學童台北一日遊」，預計八月將舉辦「歌聲滿榮家」，邀請歌手到屏東榮家，為長輩們獻唱。

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