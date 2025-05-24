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陳玲基金會獎勵學子 14年助逾萬人次

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
「人間有Love 助學無礙」114北市國高中生助學金頒贈典禮昨天在晶華酒店舉行，前總統馬英九（左五）受邀出席，頒贈獎助金給特殊教育學生。記者許正宏／攝影
「人間有Love 助學無礙」114北市國高中生助學金頒贈典禮昨天在晶華酒店舉行，前總統馬英九（左五）受邀出席，頒贈獎助金給特殊教育學生。記者許正宏／攝影

財團法人陳玲基金會與懷恩基金會，昨天在台北晶華飯店舉行第十四屆「人間有愛，助學無礙」助學金頒贈典禮。由前總統馬英九、台灣教育大學系統總校長吳清基、救國團主任葛永光、聯合報社長游美月等來賓，頒贈給台北市八十七所國高中與四所特教學校的二二○位學生。總計十四年來，已經幫助過一萬一○一人次。

基金會董事長李棟樑解釋，陳玲是已故妻子的名字，太太生前常說，如今家裡事業有成，就該想到年輕時的辛苦，並且幫助其他需要幫助的人。太太不幸因病早逝，自己決定以她的名字成立基金會，投入各項慈善活動，其中重點就是提供資源給弱勢家庭，尤其是出身偏鄉與身心障礙的孩子。期盼同學們未來能夠貢獻社會，到時候也不忘幫助他人。

李棟樑說，自己近年來訪問一些偏遠地區的國小，全校連同附設幼兒園也不過只有幾十人，看到老師們以校為家，還要負擔比都會區學校教師更多的照顧責任，不禁令他敬佩不已。

李棟樑表示，今年除了二二○位助學金得主，另外提供兩千四百個獎助名額，由各地方政府轉贈給資源薄弱的家庭，期望能拋磚引玉，讓更多人一起來關心教育。

馬英九在總統任內開始，親自出席頒發助學金，至今十年。他致詞時自嘲，除了國民黨的中山獎學金，從小到大都與獎學金無緣；自己負笈美國六年，中山獎學金也不夠，還得感謝妻子周美青打工，「太太服其勞」。馬英九也勉勵受獎的同學們，人生中遭遇困難與不如意，也不要灰心失望，如能努力將其克服，這些經驗就會成為未來的養分。

「人間有Love 助學無礙」114北市國高中生助學金頒贈典禮昨天在晶華酒店舉行，懷恩社福慈善基金會董事長李棟樑（右）邀請前總統馬英九（中）、救國團主任葛永光（左）出席頒贈獎助金。記者許正宏／攝影
「人間有Love 助學無礙」114北市國高中生助學金頒贈典禮昨天在晶華酒店舉行，懷恩社福慈善基金會董事長李棟樑（右）邀請前總統馬英九（中）、救國團主任葛永光（左）出席頒贈獎助金。記者許正宏／攝影

114北市國高中生助學金頒贈典禮昨天在晶華酒店舉行，聯合報社長游美月（中）受邀出席頒贈獎助金。記者許正宏／攝影
114北市國高中生助學金頒贈典禮昨天在晶華酒店舉行，聯合報社長游美月（中）受邀出席頒贈獎助金。記者許正宏／攝影

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