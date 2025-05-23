高中生揪團抗議反對手機管理 教育部6月舉辦座談會

教育部日前公布「高級中等以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則」草案，但引發高中生不滿，學生已揪團將於明天上午8點就赴教育部前靜坐。教育部則表示，此僅為草案而非定案，仍廣納各界意見，將於6月1日舉辦學生座談會邀請學生一同對話。

教育部表示，學生攜帶行動載具到校管理原則草案，並非一體適用或自上而下的規定，而是根據不同學習階段，訂出「明確化、彈性化、分階段」彈性原則，協助各校因應不同年齡與教學情境，訂定管理規範。

教育部也舉例，以高中為例，考量學生在課程上有查資料、記錄學習歷程與自主學習等需求，且已具備自主管理能力，因此草案內容是讓學校可依據教學需要，「自行訂定」管理方式。也要求學校在制定規範時，應透過校內民主機制，由學生、教師與家長代表共同討論，並建立違規處理、申訴與彈性調整等機制，保障學生的參與權與表意權。

教育部也說，高中在訂定或增修管理規範時應召開會議，並邀集教師、家長與學生等各方代表共同參與，且學生代表人數應不低於會議全體人數的三分之一，確保學生具有實質參與與決策影響力。

目前草案正值預告期，教育部強調，此非定案，目的就是為了公開徵詢各方意見，政策非強推，在公開預告期間廣納各界意見，歡迎各界至公共政策網路參與平臺（https://gov.tw/qAR）提出建議與回饋。另外，也將於6月1日舉辦學生座談會，邀請全國學生團體及學生代表共同對話，進一步聆聽意見，座談資訊將另行公告，將彙整回饋建議及意見，審慎評估可行性，並納入後續研修參據。

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