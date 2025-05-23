川普下令禁哈佛大學收國際生 教育部估我52名學生受影響

美國國土安全部部長諾姆22日下令終止哈佛大學學生與交換訪客計畫（SEVP）認證，哈佛不能再招收國際學生，現有外籍生必須轉學。台灣教育部今天表示，跟根據駐波士頓辦事處教育組了解，包含即將入學生，估計約52名我國留學生受影響。

根據紐約時報報導，由於川普政府祭出的國際學生禁招令，數千名哈佛學生的學位和未來，連同構成哈佛認同與文化不可或缺的一部分，全都陷入極大的不確定感之中。

教育部今天傍晚表示，目前就讀於哈佛大學的我國籍學生，若因國外相關措施影響而無法順利完成學業，歡迎同學返台繼續學習，並將協調國內大專校院提供隨班附讀機會，協助同學銜接課程不中斷，也提供相關學分證明以利未來銜接學業用。

教育部也說明，對於願意留台完成學業者，參加學校入學考試招生名額，教育部也將研議以外加名額方式辦理招生考試。將邀請國內與哈佛簽訂MOU的大學，研商透過雙聯學制，協助學生完成學業。

又針對尚未入學的新生恐未能取的入境簽證，教育部也說，學生可考慮先留在國內進修，如需駐波士頓教育組協助事項，可與教育組連繫（電話：617-417-8273；Email：boston@mail.moe.gov.tw）教育部將持續提供協助。

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