川普政府禁哈佛收國際生 台灣52生受影響
美國川普政府撤銷哈佛大學招收國際學生權利，教育部今天統計，約有52名台灣留學生受影響，如果學業受阻，將協調國內大專提供隨班附讀機會，並研議以雙聯學制應對。
美國川普（Donald Trump）政府撤銷哈佛大學（Harvard University）招收國際學生權利，美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）在發給哈佛大學信中表示，哈佛大學的學生及交換訪客（SEVIS）計畫認證被撤銷，立即生效。
教育部今天傍晚告訴中央社，根據駐波士頓辦事處教育組統計，估計受到影響的台灣留學生有52人，包含即將入學哈佛的學生。
教育部表示，目前就讀的學生，如因美國相關措施影響，無法順利完成學業，可返台繼續學習；教育部將協調國內大專校院，提供隨班附讀的機會，讓課程學習不中斷，並提供相關學分證明，方便學生未來銜接學業。
如果影響時間拉長，導致學生須留台完成學業者，教育部研議以外加名額方式辦理招生考試。另外，也將邀請國內與哈佛簽訂MOU（合作備忘錄）的大學，研商透過雙聯學制協助學生完成學業的可行作法。
針對尚未入學哈佛的新生，恐未能取得入境簽證，教育部表示，可考慮先留在國內進修，相關事宜可聯繫駐波士頓教育組。
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