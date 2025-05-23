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假人保全何時卸任? 蕭敬騰母校爛攤傳有名校要接手

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
歌手蕭敬騰的母校私立亞太技術學院已退場6年，校園因留守人力寥寥無幾，成了空城。記者胡蓬生／攝影
歌手蕭敬騰的母校私立亞太技術學院已退場6年，校園因留守人力寥寥無幾，成了空城。記者胡蓬生／攝影

歌手蕭敬騰的母校私立亞太技術學院已退場6年，校園因留守人力寥寥無幾，成了空城，經常發生竊案，校方乾脆在校門警衛室放上假人充當保全，一度引發熱議。假人迄今仍堅守崗位，校地及校舍等校產也在教育部清算中，最近已傳出「佳音」，包括陽明交通大學等3所大學有意願爭取作為分校，縣長鍾東錦表態希望能由陽交大接手。

縣議員曾玟學今天針對苗栗爭取科學園區實驗中學等議題質詢，也關切亞太學院校區未來的發展。鍾東錦表示已有大學向教育部表達意願想設分校，其中聯合大學校長已與他碰面，最近他也與陽交大校長通過電話，並將前往拜會，歡迎曾議員一同前往，以他的立場會主張由陽交大來接手設立人文學院，帶動周邊頭份「北五里」發展並提升地方的文化氣息。

曾玟學得知陽交大有意願來頭份設分校，也表達支持和樂觀其成。

教育處長葉芯慧表示，縣府向教育部查詢得知，目前有3所國立大學有意願爭取亞太校區設分校，包括陽交大、聯合大學、台灣體育大學，亞太校地接近13公頃，10棟校舍屋齡從25年到35年不等，目前仍在清算中。縣府希望陽交大來設校，除了分校與新竹校區距離近 ，人文學院也深具吸引力。

總統賴清德前年競選時強調推動桃竹苗大矽谷計畫，亞太退場後要轉型納入竹科管理範圍，成為科技創新發展的「新基地」，當年行政院長鄭文燦也提出將亞太校地作為桃竹苗 大矽谷「營運中心」的構想，但大選後此方案已無下文。

亞太學院退場後，除了校區成空城，大學前的商店街幾乎都鐵門深鎖，景象一片寂寥，如今有大學爭取設分校，對當地住戶、店家也是一大佳音，盼重返當年學生上門如潮的榮景。

歌手蕭敬騰的母校私立亞太技術學院已退場6年，校園因留守人力寥寥無幾，成了空城，經常發生竊案，校方乾脆在校門警衛室放上假人充當保全。記者胡蓬生／攝影
歌手蕭敬騰的母校私立亞太技術學院已退場6年，校園因留守人力寥寥無幾，成了空城，經常發生竊案，校方乾脆在校門警衛室放上假人充當保全。記者胡蓬生／攝影
亞太學院退場後，除了校區成空城，大學前的商店街幾乎都鐵門深鎖，景象一片寂寥。記者胡蓬生／攝影
亞太學院退場後，除了校區成空城，大學前的商店街幾乎都鐵門深鎖，景象一片寂寥。記者胡蓬生／攝影
縣議員曾玟學今天針對苗栗爭取科學園區實驗中學等議題質詢，也闗切亞太學院校區未來的發展規畫。圖／取自議會直播
縣議員曾玟學今天針對苗栗爭取科學園區實驗中學等議題質詢，也闗切亞太學院校區未來的發展規畫。圖／取自議會直播
歌手蕭敬騰的母校私立亞太技術學院已退場6年，校園因留守人力寥寥無幾，成了空城。記者胡蓬生／攝影
歌手蕭敬騰的母校私立亞太技術學院已退場6年，校園因留守人力寥寥無幾，成了空城。記者胡蓬生／攝影
縣議員曾玟學今天針對苗栗爭取科學園區實驗中學等議題質詢，也闗切亞太學院校區未來的發展規畫。圖／取自議會直播
縣議員曾玟學今天針對苗栗爭取科學園區實驗中學等議題質詢，也闗切亞太學院校區未來的發展規畫。圖／取自議會直播

校地 教育部 交大

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