用雙手走出堅毅人生路 歸仁國小潘聖傑榮獲總統教育獎
2025總統教育獎得獎名單近日揭曉，台南市歸仁國小學生潘聖捷堅定的意志與樂觀態度，感動評審，從全國眾多優秀學生中脫穎而出，獲得總統教育獎，他展現逆境中奮發向上的生命力與堅韌精神，深具榜樣意義，令人敬佩。
教育局指出，聖捷出生時雙腿沾黏、歷經手術後仍無法行走，但他從不因為身體障礙而受限其活動，靠著雙手支撐身體、勇敢面對生活挑戰，從上下樓梯到搬運物品，無一不是靠意志力完成。
在小學四年級運動會時，他更主動參加大隊接力，用實際行動激勵全場親師生。他總以陽光笑容面對人群，與同學真誠互動，建立深厚情誼，更以舞蹈表達對生命的熱愛與堅持，展現無限潛能，也讓大家深刻理解，無論面對怎樣的困難，只要擁有勇氣，生命就能綻放無限可能。
市長黃偉哲表示，潘聖捷在逆境中堅韌成長，面對艱難的生活挑戰仍不放棄，證明了只要努力不懈、堅持信念，就能開創屬於自己的未來。
教育局長鄭新輝表示，政府將於5月31日頒獎表揚，肯定在逆境中奮發向前的學生們，期望他們的故事能鼓舞更多人，也希望社會各界一同學習他們展現出的毅力與熱忱，攜手打造一個有溫度與希望的社會。
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