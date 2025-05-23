「人間有愛」助學金 馬英九連續10年出席鼓勵弱勢學子

財團法人陳玲基金會與懷恩基金會，今天上午在台北晶華飯店舉行第14屆「人間有愛，助學無礙」助學金頒贈典禮。由前總統馬英九、台灣教育大學系統總校長吳清基、救國團主任葛永光、聯合報社長游美月等來賓，頒贈給台北市87所國高中與4所特教學校的220位學生。總計14年來，已經幫助過10101人次。

基金會董事長李棟樑解釋，陳玲是已故妻子的名字，她生前常說，事業有成就該想到年輕時辛苦，並幫助其他有需要的人。太太不幸因病早逝，他決定以她的名字成立基金會，投入各項慈善活動，其中重點就是協助偏鄉與身心障礙的孩子。今年除了220位助學金得主，另外提供2400個獎助名額，由各地方政府轉贈給資源薄弱的家庭，期望能拋磚引玉，讓更多人一起來關心教育。更期盼獲得幫助的同學們，未來能夠貢獻社會，到時也不忘關懷他人。

馬英九在總統任內開始，親自出席頒發助學金，至今連續10年。他致詞時自嘲，除了國民黨的中山獎學金，從小到大都與獎學金無緣；中山獎學金不足以負擔負笈美國6年，還得感謝妻子周美青打工，「太太服其勞」。馬英九勉勵受獎的同學們，人生中遭遇困難與不如意，也不要灰心失望，如能努力將其克服，這些經驗就會成為未來的養分。

與李棟樑同時台南人的台灣教育大學系統總校長吳清基致詞時說，李棟樑學生時期為了協助家計，到救國團擔任工讀生，頗受時任團主任的蔣經國先生賞識，因而認識不少政軍大老。後來他成立基金會贊助教育，便請救國團台北市團委會協助，藉助救國團與各學校的長期合作關係，推薦身心障礙或出身弱勢家庭，但仍積極向學的學子。除了助學金之外，每年慶祝教師節，基金會也與救國團合辦「教育大愛菁師獎」，是全台規模最大的非官方教師表揚活動。

吳清基說，除了對教育界付出，近年李棟樑更常登上媒體的原因，是他應馬英九總統之邀，出任軍友社理事長，足跡遠至南沙太平島，或一些國防部高層不曾到過的小單位，他除了致贈慰問金、補給品，也協助轉達官兵心聲。甚至卸下軍友社務後，仍然以榮譽理事長身分，繼續勤跑部隊。他表示，這位同鄉發跡後，仍處處表現不忘本精神，令人格外佩服。 陳玲、懷恩基金會頒發「人間有愛，助學無礙」助學金，董事長李棟樑與受獎學生打招呼。記者許正宏／攝影 前總統馬英九擔任「人間有愛，助學無礙」助學金頒贈人。記者許正宏／攝影 聯合報社長游美月擔任「人間有愛，助學無礙」助學金頒贈人。記者許正宏／攝影 台灣教育大學系統總校長吳清基，受邀出席「人間友愛，助學無礙」助學金頒贈典禮。記者許正宏／攝影 聯合報社長游美月（左六）擔任「人間有愛，助學無礙」助學金頒贈人。記者許正宏／攝影 聯合報社長游美月擔任「人間有愛，助學無礙」助學金頒贈人。記者許正宏／攝影 陳玲、懷恩基金會頒發「人間有愛，助學無礙」助學金，董事長李棟樑擁抱受獎的特教生。記者許正宏／攝影 陳玲、懷恩基金會頒發「人間有愛，助學無礙」助學金，董事長李棟樑與受獎特教生合影。記者許正宏／攝影 前總統馬英九擔任「人間有愛，助學無礙」助學金頒贈人。記者許正宏／攝影

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