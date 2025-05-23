大專行動支付普及率9成 買餐繳費都方便
教育部於民國108年起推動大專校院校園行動支付，今天舉辦成果研討會，宣布已達成普及率90%的目標，包含校內商店、校務行政、學校場地進出等，都陸續導入行動支付措施。
教育部今天舉辦「大專校院校園行動支付推動計畫」114年度成果研討會，邀請東海大學、輔仁大學、台北科技大學、政治大學、淡江大學等校分享經驗。
輔仁大學從與業者敲定合作細節開始，第一階段先與銀行合作導入，支援多種電子錢包的平台；第二階段自行開發系統，應用於暑修及校友募款平台；第三階段則是持續優化，建立金流整合平台，解決行政單位對帳及人工處理的困擾。
淡江大學分享建置TKU Smart Pay智慧支付平台，致力於打造無現金校園，成功與支付業者串接，目前支付交易筆數17萬筆以上，交易金額已超過新台幣3000萬元。
東海大學整合行政規費系統和活動報名系統，並將經驗推廣到鄰近的僑光科大、虎尾科大等校，跨校共同合作推動校園行動支付。
教育部資科司科長柯博文指出，校園行動支付的普及，不僅是支付方式的改變，更深層的意義在於培養學生族群使用數位支付的習慣，進而有助於金融科技成長，促進台灣邁向國際多元金融發展。
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