奧克蘭辦事處留台校友會活動 推動紐國社會對台認同

駐奧克蘭辦事處於22日舉辦「奧克蘭留台校友會」活動；多位近年訪台研習交流的紐國青年出席，分享他們見證台灣民主和文化成就的經驗。

當天「奧克蘭留台校友會」活動上，有講者介紹各式赴台交流計畫與研修課程；辦事處人員還特別說明各種獎學金資訊，以及青年打工度假、數位遊民簽證及就業金卡等機會。

駐奧克蘭辦事處處長陳詠韶在活動現場致詞時，提到台灣近年參與國際社會的情況：例如近日在瑞士日內瓦召開的世界衛生大會（WHA），有紐西蘭官員於19日在會議中公開發言支持台灣參與WHA，並且駁斥中國惡意扭曲聯合國第2758號決議。

陳詠韶又提到，5月20日適逢賴總統就職滿周年；此外，台灣出口旺盛、經濟成長高於預期、五大信賴產業及總合外交合作機會蓬勃、全球最大國際電腦展在台盛大開幕，還有台灣在世界產業供應鏈上盤踞關鍵位置等。

留台校友們都十分珍惜「奧克蘭留台校友會」這個年度網絡交誼機會，期待持續透過這個活動平台，了解台灣最新發展及未來赴台交流資訊、凝聚對台灣的認同與感動。

駐奧克蘭辦事處副組長孫宜向中央社表示，留台校友們都十分珍惜「奧克蘭留台校友會」這個年度網絡交誼機會。她說：「透過這個活動平台，期待能持續分享台灣發展及未來赴台交流的最新資訊，並且凝聚紐西蘭廣大社會對台灣的認同與感動。」

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