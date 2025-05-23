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逆境中綻放光芒 新北6學子獲2025總統教育獎肯定

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
瑞芳高工羽球好手林佳勳在2024年世界聽障青年運動會勇奪混雙金牌與單打銀牌。圖／新北市教育局提供
瑞芳高工羽球好手林佳勳在2024年世界聽障青年運動會勇奪混雙金牌與單打銀牌。圖／新北市教育局提供

教育部22日公布2025年總統教育獎獲獎名單，新北市有6位學子獲此殊榮。新北市教育局表示，持續透過三級遴薦獎勵機制與多元助學資源，全力支持每一位不向命運低頭的孩子。

金山國小陳秉希先天聽損，需配戴助聽器並接受長期療育，但他努力不懈又樂觀，在師長與同學的支持下，克服肢體不協調，積極參與田徑及語文等各項競賽活動並屢獲佳績。樂觀開朗的個性讓他成為同儕的典範，未來他希望能成為奧運選手，讓世界一起「感受愛」。

重慶國小學生王諄家境清寒，從小就學會自力更生、孝順愛家。此外，王諄在語文方面表現卓越，特別是卑南族語，投入大量時間學習母語與推廣文化，並在全國語文競賽卑南族語朗讀榮獲特優。未來他希望能弘揚族語，成為助人的工程師，透過網路推廣卑南族文化。

碧華國中學生王潔沂罹患脊髓性肌肉萎縮症，她曾因為逐漸失去行動能力而對未來感到絕望，但她選擇從挑戰中汲取力量，透過寫字、畫畫及彈琴等讓自己開心轉念。王潔沂在書法領域展現卓越天賦，屢獲全國性大獎，其中還包括總統府頒發的新春開筆大會金獎。

瑞芳高工羽球好手林佳勳，自幼雙耳重度失聰並合併過動與焦慮症狀，在師長與家庭支持下，靠著自身視覺的敏銳度補足聽力不足，每日揮拍苦練，終於在2024年世界聽障青年運動會勇奪混雙金牌與單打銀牌。他未來夢想成為羽球教練，並成立無障礙羽球學校，為聽障孩子開闢追夢舞台。

來自輔仁大學體育系的許樂，自小因雙耳重度聽損，但在短跑跨欄領域找到屬於自己的節奏。2022年初登巴西聽障奧運，即勇奪女子100公尺跨欄金牌與100公尺銅牌，締造多項紀錄，成為我國聽障田徑史上的傳奇人物。許樂也希望2025年日本東京聽奧，能再次為國爭光。

國立海洋科技大學的鄭漢琮，在輪椅地板曲棍球場上展現生命韌性。13歲時因惡性腫瘤失去左腿，歷經身體與生活雙重考驗的他，未曾放棄夢想，反而積極投入運動，成為國手代表。從地方比賽到國際競技場，他用汗水和堅持譜寫「浴火鳳凰」的故事，期許用自身經歷照亮更多身陷低谷的生命。

碧華國中學生王潔沂罹患脊髓性肌肉萎縮症，但她選擇從挑戰中汲取力量，透過寫字、畫畫及彈琴等讓自己開心轉念。圖／新北市教育局提供
碧華國中學生王潔沂罹患脊髓性肌肉萎縮症，但她選擇從挑戰中汲取力量，透過寫字、畫畫及彈琴等讓自己開心轉念。圖／新北市教育局提供
國立海洋科技大學的鄭漢琮，在輪椅地板曲棍球場上展現生命韌性。圖／新北市教育局提供
國立海洋科技大學的鄭漢琮，在輪椅地板曲棍球場上展現生命韌性。圖／新北市教育局提供
來自輔仁大學體育系的許樂，自小因雙耳重度聽損，但在短跑跨欄領域找到屬於自己的節奏。圖／新北市教育局提供
來自輔仁大學體育系的許樂，自小因雙耳重度聽損，但在短跑跨欄領域找到屬於自己的節奏。圖／新北市教育局提供
重慶國小學生王諄在全國語文競賽卑南族語朗讀榮獲特優。圖／新北市教育局提供
重慶國小學生王諄在全國語文競賽卑南族語朗讀榮獲特優。圖／新北市教育局提供
金山國小陳秉希先天聽損，需配戴助聽器並接受長期療育，但他努力不懈又樂觀。圖／新北市教育局提供
金山國小陳秉希先天聽損，需配戴助聽器並接受長期療育，但他努力不懈又樂觀。圖／新北市教育局提供

生命韌性 卑南族

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