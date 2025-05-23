快訊

NBA／MVP亞歷山大狂轟38分 雷霆西區決賽2：0領先灰狼

睡醒驚見135公尺貨船「擱淺」自家花園 挪威男直呼：太不真實

川普干預學術 溫文儒雅的哈佛校長挺身打自由之戰

聽新聞
0:00 / 0:00

罹患罕見顏面神經纖維瘤 蘇翊捷樂觀面對獲總統教育獎

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
蘇翊捷罹患罕見的顏面神經纖維瘤，但她樂觀積極面對，不只融入學校，更站上舞台上表演，榮獲今年總統教育獎殊榮肯定。圖／校方提供
蘇翊捷罹患罕見的顏面神經纖維瘤，但她樂觀積極面對，不只融入學校，更站上舞台上表演，榮獲今年總統教育獎殊榮肯定。圖／校方提供

苗栗縣通霄鎮烏眉國小六年級學生蘇翊捷罹患罕見的顏面神經纖維瘤，必須透過藥物控制避免臉部的纖維瘤擴大，但她樂觀面對，除了融入校園大家庭更上台表演，尋找自我價值的精神讓人激賞，更榮獲今年總統教育獎殊榮肯定。

「我跟別人有一點不一樣。」蘇翊捷難免抱持這樣的自卑感，但她透過教師與同學接觸後，逐漸敞開心懷，除了融入校園大家庭更上台表演，讓人激賞，更榮獲今年總統教育獎殊榮肯定。

「小學正式開學的第一天，我既開心又害怕」，蘇翊捷回想起當初入學時的忐忑不安，她說，雖然自幼就知道外貌與他人不同，在家人陪伴下她也度過快樂童年，忘記與自己不同之處。

就讀烏眉國小後，還是因自己特殊面孔感到不安，蘇翊捷難免抱持「我跟別人有一點不一樣」這樣的自卑感，但同學們主動邀請她一起到操場飛奔，讓她與同學快樂奔跑，她也感謝同學，「讓我相信上學，是件快樂的事」。

蘇翊捷勇敢面對自己罹患的罕見疾病，她也加入學校節令鼓社團，不只融入學校，更克服面對群眾表演難關，站上舞台上表演；她持續抱持樂觀態度，努力練習爭取演出機會，更代表學校成為民俗體育的全國競賽代表。

「能站上舞台，那是一種肯定，尋找自我價值。」蘇翊捷也感性地說，脫下口罩，那是一種多麼平常的事，但對她而言，是一個相當奢侈的享受！

舞台 校園 不安

延伸閱讀

罷林沛祥連署最後夜切蛋糕 今送件估逾3.8萬安全門檻

《瘋神》3班底爆閃兵 香蕉公開獲「模範海巡」獎狀：太多人問一次看這

白沙屯媽進香 清潔隊員苦惱...連3天今終清運完垃圾

對岸富美宮神尊來台交流 傳邀請團體理事長是掛名？ 會務運作成謎

相關新聞

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

罹患罕見顏面神經纖維瘤 蘇翊捷樂觀面對獲總統教育獎

苗栗縣通霄鎮烏眉國小六年級學生蘇翊捷罹患罕見的顏面神經纖維瘤，必須透過藥物控制避免臉部的纖維瘤擴大，但她樂觀面對，除了融...

教育焦慮／小一先修班、衝刺班熱 專家憂「學科巨嬰」

國、高中升學階段常見的「衝刺班」，向下蔓延到學前兒童，坊間補習班可見小一先修班、衝刺班，主打幫幼兒園大班生銜接國小的先修課程。「超前部署」的幼兒補習內捲現象，恐也讓學生心理壓力和家庭經濟負擔提前引爆。

宜蘭師涉師生戀、開黃腔 花蓮任教被拒

宜蘭縣戴姓男老師3年前曾與校內女學生交往，還有學生指證在課堂上開黃腔，遭停聘1年，透過縣外介聘申請到花蓮某國中任教，引起...

學團24日教育部靜坐抗議 要求退回手機管理草案

教育部日前公布手機管理草案，規畫自九月新學期起實施手機集中管理，多位立法委員與學生團體呼籲教育部要落實校園民主，手機管理...

舞工廠踢踏舞團巡演偏鄉 澎湖學子體會每步都能發光

國內知名舞工廠踢踏舞團校園巡演，今天來到澎湖風櫃偏鄉校園，海島小朋友難得體驗到踢踏舞表演，「每一步都能發光」帶來不一樣感...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。