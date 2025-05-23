罹患罕見顏面神經纖維瘤 蘇翊捷樂觀面對獲總統教育獎

苗栗縣通霄鎮烏眉國小六年級學生蘇翊捷罹患罕見的顏面神經纖維瘤，必須透過藥物控制避免臉部的纖維瘤擴大，但她樂觀面對，除了融入校園大家庭更上台表演，尋找自我價值的精神讓人激賞，更榮獲今年總統教育獎殊榮肯定。

「我跟別人有一點不一樣。」蘇翊捷難免抱持這樣的自卑感，但她透過教師與同學接觸後，逐漸敞開心懷，除了融入校園大家庭更上台表演，讓人激賞，更榮獲今年總統教育獎殊榮肯定。

「小學正式開學的第一天，我既開心又害怕」，蘇翊捷回想起當初入學時的忐忑不安，她說，雖然自幼就知道外貌與他人不同，在家人陪伴下她也度過快樂童年，忘記與自己不同之處。

就讀烏眉國小後，還是因自己特殊面孔感到不安，蘇翊捷難免抱持「我跟別人有一點不一樣」這樣的自卑感，但同學們主動邀請她一起到操場飛奔，讓她與同學快樂奔跑，她也感謝同學，「讓我相信上學，是件快樂的事」。

蘇翊捷勇敢面對自己罹患的罕見疾病，她也加入學校節令鼓社團，不只融入學校，更克服面對群眾表演難關，站上舞台上表演；她持續抱持樂觀態度，努力練習爭取演出機會，更代表學校成為民俗體育的全國競賽代表。

「能站上舞台，那是一種肯定，尋找自我價值。」蘇翊捷也感性地說，脫下口罩，那是一種多麼平常的事，但對她而言，是一個相當奢侈的享受！

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