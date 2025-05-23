罹患罕見顏面神經纖維瘤 蘇翊捷樂觀面對獲總統教育獎
苗栗縣通霄鎮烏眉國小六年級學生蘇翊捷罹患罕見的顏面神經纖維瘤，必須透過藥物控制避免臉部的纖維瘤擴大，但她樂觀面對，除了融入校園大家庭更上台表演，尋找自我價值的精神讓人激賞，更榮獲今年總統教育獎殊榮肯定。
「我跟別人有一點不一樣。」蘇翊捷難免抱持這樣的自卑感，但她透過教師與同學接觸後，逐漸敞開心懷，除了融入校園大家庭更上台表演，讓人激賞，更榮獲今年總統教育獎殊榮肯定。
「小學正式開學的第一天，我既開心又害怕」，蘇翊捷回想起當初入學時的忐忑不安，她說，雖然自幼就知道外貌與他人不同，在家人陪伴下她也度過快樂童年，忘記與自己不同之處。
就讀烏眉國小後，還是因自己特殊面孔感到不安，蘇翊捷難免抱持「我跟別人有一點不一樣」這樣的自卑感，但同學們主動邀請她一起到操場飛奔，讓她與同學快樂奔跑，她也感謝同學，「讓我相信上學，是件快樂的事」。
蘇翊捷勇敢面對自己罹患的罕見疾病，她也加入學校節令鼓社團，不只融入學校，更克服面對群眾表演難關，站上舞台上表演；她持續抱持樂觀態度，努力練習爭取演出機會，更代表學校成為民俗體育的全國競賽代表。
「能站上舞台，那是一種肯定，尋找自我價值。」蘇翊捷也感性地說，脫下口罩，那是一種多麼平常的事，但對她而言，是一個相當奢侈的享受！
▪ 整理包／114年國中教育會考 5科完整試題與解答
▪ 家長哀號…寒假結束上3天課才過年？教育部擬2方案：其一提前補課
▪ 114申請入學面試揭密！穿什麼、怎麼答熱議話題曝 助你上榜心儀科系
▪ 葉丙成涉性平洩密 她提4疑點：犯法後才用「老師的善意」粉飾太平？
▪ 花蓮鐵公路交通斷…考生「無法入學面試」成最大苦主 2所大學公告曝
▪ 輝達總部落腳北投士林！網揪1高中緊鄰北士科T17、T18 嗨喊：要起飛了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言