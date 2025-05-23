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學團24日教育部靜坐抗議 要求退回手機管理草案

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導
民進黨立委吳沛憶（右三）、黃捷（左三）等立委22日陪同學生代表舉行記者會，呼籲手機管理要納入學生意見，以落實校園民主。記者潘俊宏／攝影
民進黨立委吳沛憶（右三）、黃捷（左三）等立委22日陪同學生代表舉行記者會，呼籲手機管理要納入學生意見，以落實校園民主。記者潘俊宏／攝影

教育部日前公布手機管理草案，規畫自九月新學期起實施手機集中管理，多位立法委員與學生團體呼籲教育部要落實校園民主，手機管理決策過程要納入學生意見，並要分級管理及因校制宜。有學生團體提言周六赴教育部靜坐抗議，要求立即退回草案，不要敷衍學生。

根據教育部擬定的「高級中等以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則修正草案」內容，原則上應集中管理，避免上課干擾與過度依賴，學校可訂定具體管理辦法。草案預告期至六月一日。

立法委員吳沛憶指出，手機管理政策應廣納意見、分級管理、納入學生參與。立委蔡易餘表示，國中小學生應給予較多引導與限制；但高中生則應信任其自主管理能力，適度開放與引導，培養數位素養與責任感。

立委黃捷表示，建議教育部應同步辦理分區實體座談，廣納師生意見，避免政策上路後引發教學現場更多爭議。

立委陳培瑜則提醒，需正視執行層面問題，如統一保管設備的安全性、損壞責任歸屬等。

台灣一滴優教育協會理事長蔡其曄表示，校園決策過程中學生參與應具實質性，不應因學生代表在校務會議中人數較少而被忽視。學生團體也組織「捍衛全台學權行動」與「台灣未來的主人們」，五月廿四日上午在教育部正門前發起靜坐抗議，來自板橋高中、中和高中、南港高中與大直高中等多所學校的學生參與。

教育部表示，目前預告的管理原則草案，已提出「明確化」、「彈性化」與「分階段」原則，讓學校能有所依據並因地制宜，以會持續與各方代表溝通討論載具管理原則修定事宜，並將相關意見納入原則修正草案及管理規範範本草案中。

靜坐 校園 教育部 手機

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