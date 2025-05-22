要求退回校園手機管理政策 學生團體24日靜坐
教育部日前公布行動載具（手機）到校管理草案，學生團體不滿決策倉促、邊緣化學生意見，預計本月24日上午到教育部前靜坐，要求在完善公聽會等程序前，將草案收回。
教育部本月21日在公共政策網路參與平台，正式公告「高級中等以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則」草案，採彈性、分階段管理。國中小學生未成年，帶手機到校要經家長同意，並採學校或各班「集中保管」。高中生則已具備基本自主管理能力，學校須邀集親師生共同討論管理機制。
上述草案引發學生不滿，來自新北市板橋高中、中和高中、台北市南港高中、大直高中等多所學校的學生，組織「捍衛全台學權行動」與「台灣未來的主人們」，預計本月24日上午在教育部門口發起靜坐。
學生代表接受中央社電訪指出，他們最不滿的是教育部公告草案的過程，都採「上對下」的方式，缺乏學生參與的空間。他們希望教育部收回草案，補上民意調查、政策辯論、在各地廣泛舉辦公聽會的民主程序，納入更多元的意見。
另外，學生團體也指出，高中雖由各校組織委員會（親師生及各方代表會議）討論手機管理制度，且學生代表須占1/3。但草案並未比照之前的服儀政策，要求校務會議不能修改上述委員會的決議。他們擔心，校務會議中學生僅占8%，根本無力左右結果，手機管理規範極易在校務會議中被「民主地」修改，剝奪學生的權益。
台灣一滴優教育協會（EdYouth）、台灣青年民主協會、高雄學生民主聯盟今天上午在立法院舉辦記者會，擔心草案部分條文定義模糊，恐導致親師生的誤解和衝突。他們也擔心學生代表在校務會議中人數較少，聲音易被忽視。
EdYouth等學團呼籲，教育部應監督各校，親師生三方於會議中所達成的決議，校務會議不能推翻，確保各校學生的意見能產生實質影響力，而非僅作為諮詢角色，落實兒少表意空間與被傾聽權，教育部暫未回應。
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