舞工廠踢踏舞團巡演偏鄉 澎湖學子體會每步都能發光
國內知名舞工廠踢踏舞團校園巡演，今天來到澎湖風櫃偏鄉校園，海島小朋友難得體驗到踢踏舞表演，「每一步都能發光」帶來不一樣感動與啟發，也為小朋友種下希望與夢想的種子。
舞工廠踢踏舞團「偏鄉教育巡迴計畫」，今天來到澎湖偏鄉風櫃國小巡演，舞工廠老師除介紹踢踏舞起源與特色外，還現場教導小朋友踢踏舞基本舞步節奏，引導小朋友勇敢踏出自己第一步，從一開始的羞澀與陌生，到最後全場齊聲踏步，歡笑不斷，短短80分鐘讓風櫃小朋友們體會到「身體就是樂器」、「每一步都能發光」藝術魔法。
風櫃國小校長林妍伶表示，舞工廠踢踏舞團偏鄉校園巡演，很難得來到澎湖風櫃國小，讓海島學子們有機會實地體驗踢踏舞藝術，是學程中一段寶貴記憶，也期盼來年再來，持續為離島小朋友帶來不一樣感動與啟發。
5月25日適逢國際踢踏日，舞工廠踢踏舞團24日晚間7點30分，將在澎湖文化局演藝廳舉辦精彩演出年度力作「時間在哪兒」，帶領觀眾進入宇宙探險的奇幻旅程，一同歡慶踢踏舞專屬節慶。
舞工廠踢踏舞團2001年成立迄今20餘年，主以美式踢踏舞風格，並秉持「深耕台灣、創意文化」為使命，朝著將台灣打造成為亞洲踢踏舞據點；自2021年起因疫情無情重創，遂將表演藝術帶到偏遠地區，今年分別前往內垵、中屯、沙港、風櫃等偏遠校園巡演，偏鄉散播節奏的震動與舞蹈的魅力。
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