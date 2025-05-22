宜蘭男老師師生戀、開黃腔惹議 還想到花蓮任教被退回

宜蘭縣一名戴姓男老師透過縣外介聘申請到花蓮某國中任教，因他3年前曾與校內未成年女學生交往，還有其他學生指證在課堂上開黃腔，遭到停聘1年，這次介聘案引起花蓮教育界強烈反彈，校方今天下午開教評會討論後不同意介聘，教育處支持校方決定，將提案向介聘大會退回。

40多歲的戴姓老師為單身，有20多年教學資歷，3年前爆出師生戀，陸續又有其他學生指控戴在課堂上開黃腔、情人節不顧學生拒絕硬把巧克力放在學生鉛筆盒、甚至有「（我）住在你心裡」、「一起去摩鐵」等脫序言行，宜蘭縣教育處將他停聘一年，復聘後調處負責行政工作。

戴姓老師日前透過縣外介聘申請到花蓮任教，消息傳出引發反彈，家長擔憂戴過往行為如同在校園「撩妹，若讓他到花蓮任教，年輕學子恐成下手目標。

花蓮縣教師會函文縣府、校方，指戴姓老師曾涉性平案件，宜蘭縣政府、戴當時服務的學校還因處理不當遭到監察院糾正，要求學校嚴予審查這起介聘案是否妥適，也希望花蓮縣府有積極作為。

校方今天下午召開教評會，審查戴姓老師資格並討論相關爭議案件，經過一個多小時會議，決定不同意介聘。校長表示，將彙整討論結果提報到縣府教育處並通知當事人。

花蓮縣教育處指出，縣外介聘是全國統一平台進行，由老師依介聘要點，按積分與志願選填學校，教育處支持該校教評會退回的決定，會將結果回報介聘大會。

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