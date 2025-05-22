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學生暑期仍可與對岸交流 教育部：無涉矮化、統戰且要登錄

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
教育部次長張廖萬堅（右）出席行政院會後記者會。記者邱德祥／攝影
教育部次長張廖萬堅（右）出席行政院會後記者會。記者邱德祥／攝影

教育部長鄭英耀日前表態「現階段不鼓勵，甚至是反對中小學和大學交流到中國」，由於暑假將至，外界關注兩岸學生交流恐緊縮。教育部指出，教育部沒有禁止學校進行兩岸交流的政策，只要無涉政治矮化、統戰議題，依規定登錄即可。

鄭英耀此言遭到抨擊，但他解釋，這是考量陸委會仍將中國列為「橙色警戒」，且基於中國是不民主國家，他認為學術交流應多多與歐美先進民主國家交流。

教育部次長張廖萬堅今天在行政院會後記者會說，主要是目前兩岸局勢緊張，陸委會對赴陸旅遊也發布橙色旅遊警戒，教育部是基於風險提醒，基本上不鼓勵。

張廖萬堅強調，但只要按照目前現行制度，不涉及政治矮化、統戰議題，進行健康有序的交流，基本上只要依規定登錄，教育部目前並沒有禁止學校進行兩岸交流的政策。

陸委會 教育部 張廖萬堅

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