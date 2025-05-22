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葉丙成周六首屆竹苗區高中群科博覽講座 因私人因素喊卡

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
教育部政務次長葉丙成。本報資料照片
教育部政務次長葉丙成。本報資料照片

教育部政務次長葉丙成涉洩漏性平案被害學生身分爭議持續炎上，葉丙成原訂24日（本周六）受新竹市府教育處邀請出席首屆竹苗區高中群科博覽會並演講，但今傳出葉丙成已緊急取消出席及演講。對此，市府回應，葉丙成因私人因素無法出席，將會有替代方案。

葉丙成20日在中央大學演講時，有學生不滿葉丙成遲未將涉洩漏性平案學生個資的文章刪除，高舉「作秀網紅」紙條上台，葉丙成苦笑搖頭走下台。影片曝光後，引起討論。

葉丙成原定24日受邀到竹市府參加「教育趨勢講座」演講，主題為「不怕孩子學不來，只怕孩子沒轉彎 - AI時代的教養新思維」，但因性平事件被炎上，甚至出現網友在社群號召當天要到現場對葉嗆聲，主辦單位緊急公告「次長宣講，因故先行取消」。

教育處表示，當天原訂上午8點半由葉丙成演講，但葉因「私人因素」無法出席，造成不便，也深感抱歉。 今年的適性樂學 Future 人才課程博覽會是首屆竹竹苗區高中職群科大型聯展，活動將如期舉行，現場同時段則安排「因材網」推廣活動、精彩的「職人引路」及「技職培力」影片播放，呈現多元產業面貌，提供各種職涯探索資源，鼓勵學生及家長參加。

葉丙成 紙條 影片

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