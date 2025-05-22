葉丙成周六講座網友揪去「搖頭」 主辦單位1原因突喊卡

教育部政務次長葉丙成涉洩漏性平案被害學生身分爭議持續炎上，他周六原定出席新竹市政府舉辦的教育趨勢講座演講，傳出有網友相揪到現場嗆聲、「搖頭」。

不過，昨天傍晚主辦單位在臉書粉專發出公告，指葉丙成的宣講「因故先行取消」。

葉丙成20日在中央大學演講時，有學生不滿葉丙成遲未將涉洩漏性平案學生個資的文章刪除，高舉「作秀網紅」紙條上台，葉丙成苦笑搖頭走下台。影片曝光後，引起討論。

民進黨籍教育文化委員會立委張雅琳、林宜瑾、陳秀寶、伍麗華、吳沛憶、郭昱晴、范雲等7人，昨發聲明要求將葉丙成移交教育部性別平等教育委員會，由外部專家組成調查小組調查，並於1個月內公告調查結果。教育部表示，會依法送交教育部性平會審議，確保程序公正與結果公信。葉丙成昨天下午刪文並道歉。

Threads有網友查出，葉丙成周六接受新竹市政府邀請，原定出席人才課程博覽會的「教育趨勢講座」，演講「不怕孩子學不來，只怕孩子沒轉彎 - AI時代的教養新思維」。該名網友批葉丙成「對粉絲數和按讚數心心念念，嘴臉實在太難看」，提議報名到場「來點行動」或留言抵制，「讓他知道他不受人民的歡迎」。其他網友表示，「一起去底下搖頭」、「可以去，但記得嗆聲」。

主辦單位昨天傍晚在臉書粉專公告，「次長宣講，因故先行取消，造成不便，深感歉意」，其他活動照常舉行。

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