葉丙成涉性平洩密 她提4疑點：犯法後才用「老師的善意」粉飾太平？
教育部政務次長葉丙成涉嫌洩漏性平案被害學生身分，引發爭議，卻事隔1個月後的昨天下午才刪文，葉丙成在臉書發文道歉，兩度強調「善意」。全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙在臉書表示，葉丙成還是一直在用「師長關心學生」之名包裝自身違法行為，粉飾自己的違法行徑。「自以為是、且無知的善意最可怕，然後更可怕的是，教育部把這種無知的人擺在那個位置」。
葉丙成4月下旬在臉書、Threads等多個社群平台，涉嫌洩漏性平案學生身分，事隔將近1個月，前天在中央大學演講被學生當場嗆「作秀網紅」。昨天更有民進黨籍教育文化委員會立委張雅琳、林宜瑾、陳秀寶、伍麗華、吳沛憶、郭昱晴、范雲等7人，發聲明要求將葉丙成移交教育部性別平等教育委員會，由外部專家組成調查小組調查，並於1個月內公告調查結果。教育部表示，會依法送交教育部性平會審議，確保程序公正與結果公信。
葉丙成昨天終於刪文道歉，仍未能止血，Threads、臉書等社群平台持續有網友砲轟、要求他下台。
「葉丙成觸犯的是刑法問題」，黃湘仙表示，台大性平調查案件的承辦人告訴葉丙成什麼？葉丙成怎麼知道台大舍監案的受害者是誰？又怎麼知道指導教授是誰？又怎麼用善意去傳訊息給指導教授？然後還發了一篇文章造成受害者個資二次洩露，在31萬人次高流量的粉絲專頁近1個月。連學生都懂的法規，作為一個教授一路當到教育部次長後，犯法後才再用「老師的善意」粉飾太平？
黃湘仙表示，根據《校園性別事件防治準則》第24條第2項，就行為人、被害人、檢舉人或受邀協助調查之人之姓名及其他足以辨識身分之資料，應予保密。但有調查之必要或基於公共安全考量者，不在此限。根據《校園性別事件防治準則》第25條依前項規定負保密義務者洩密時，應依刑法或其他相關法規處罰。根據《刑法》第132條：公務員洩漏或交付關於中華民國國防以外應秘密之文書、圖畫、消息或物品者，處3年以下有期徒刑。因過失犯前項之罪者，處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。非公務員因職務或業務知悉或持有第一項之文書、圖畫、消息或物品，而洩漏或交付之者，處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。
網友留言，「這種自以為的善意真的讓人覺得毛骨悚然」。黃湘仙表示，葉丙成還一直用老師身份脫罪，「搞得全台灣老師都跟他一樣無知」，這樣以後老師違法洩密性平案時就可以說，「我跟丙成次長一樣只是關心學生啊」。
▪ 整理包／114年國中教育會考 5科完整試題與解答
▪ 輝達總部落腳北投士林！網揪1高中緊鄰北士科T17、T18 嗨喊：要起飛了
▪ 會考作文題目是「倉鼠圖+6詞語」 國文師解析：易取材但不易拿高分
▪ 快拜「文昌滴君」！繼玉米之神後又神準猜到1科題目 阿滴本人回應了
▪ 114會考／國中教育會考落幕 想拿A++各科可錯題數一次看
▪ 阿滴、HOOK成會考之神！社會科驚見這題組 考生膜拜：還好有看影片
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言