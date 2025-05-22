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火神的眼淚 全台巡演中

聯合報／ 本報訊

由故事工廠、有戲娛樂、聯合數位文創共同出品的音樂劇「火神的眼淚」，改編自公視同名熱門影集，以消防員林義陽追思會為故事主軸，抽絲剝繭揭殉職真相。

陣容集結滅火器樂團主唱楊大正、方宥心、王為、周家寬、羅美玲、是元介等廿三位實力派音樂劇演員。

「火神的眼淚」音樂劇全台巡演中，包括五月廿四日高雄、六月十四日桃園、六月廿一日台南、六月廿八日台中、九月六日嘉義，此外公布八月台北加演四場，票券熱賣中，購票請洽TixFun售票網。

滅火器樂團 消防隊 消防人員

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