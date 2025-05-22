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埃及奢華遊 看圖坦卡門

聯合報／ 本報訊

有行旅打造埃及奢華之旅，包機直飛阿布辛貝，省去八小時車程。搭乘頂級尼羅河河輪，紅海渡假村海景套房，專屬玻璃船深入海底珊瑚世界。深入帝王谷與卡納克神殿，登熱氣球迎接神祕日出，騎駱駝穿越金字塔區，搶先踏入七月全新開放的大埃及博物館，見證重現的圖坦卡門。

有行旅「穿越千年 埃及尼羅河古文明之旅」十二天九夜旅程，十月廿一日至十一月一日。一對一旅程說明會，報名請洽02-8643-3905、8643-3926，或瀏覽有行旅官網https://reurl.cc/Z4vQL3

紅海 珊瑚 建築 埃及 出國旅遊

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