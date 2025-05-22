校園手機管理 高中需親師生討論

教育部昨公布「高級中等以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則」草案，其中學生最關心的「收手機」議題，明訂國中小應由學校或各班集中保管，高中階段需經校內親師生民主程序討論後，以同一方式管理。

教育部表示，草案公告至六月一日止，對外徵詢意見，預計九月新學期開學後上路。

對此，全教總理事長侯俊良指出，草案一如全教總先前的建議，有分階段做規範。不過，從教師的角度出發，若要求統一保管學生手機，會希望能將保管責任界定清楚、避免紛爭。

不過部分高中學生及教育團體認為此舉過於倉促，且忽略不同階段學生差異，政策過程更缺乏學生代表參與。

學生團體EdYouth常務理事洪振翔認為，在上路前應就管理人員明確權責歸屬進行宣導，且校園每三年至少檢討一次、申訴與救濟的規定要具體落實。教育部也應強化於引導學生使用行動載具的觀念和數位公民教育，讓學生養成科技自律的觀念。

根據教育部公布行動載具到校管理原則草案，以明確化、彈性化與分階段管理為重點，其中國中小應由學校或各班集中保管，高中則由學校以同一方式管理。

而國中小訂定學生攜帶行動載具管理規範，需經校務會議通過公告實施；高中部分，則要邀集教師、家長、學生代表以校內民主程序討論，再經校務會議通過後始得公告實施。

教育部表示，學校訂定管理規範時，須包含管理方式及時間、違規處理程序、學生申訴救濟機制與彈性調整等。學校可依不同載具類型及情境，彈性調整管理或使用方式。

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