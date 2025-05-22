明年寒假春節未連休 教部擬2方案

明年中小學寒假結束，可能要先上三天課，才接續農曆春節，引發家長不滿，質疑不利假期安排。台南市長黃偉哲也坦言，寒假開學三天也無心上課就又要放春節了，將向中央建議，讓寒假可覆蓋到春節。

據了解，教育部正研擬方案，原訂一月廿一日開始放寒假，可能改為一月廿一、廿二及廿三日補上課，第二學期二月十一、十二及十三日為放假日。

據教育部日前公布的一一四學年度中小學行事曆草案，一一四學年上學期結束後，隨即於一月廿一日開始放寒假，但寒假卻未銜接春節年假，導致寒假結束後，二月十一至十三日得先上三天課，再銜接農曆年假，影響學生家長假期安排。

黃偉哲說，台南今年因舉辦全中運，學生放假一周，所以學期也提早開始一周，這是地方政府可以做的，但學期開始日和放假日如何調整，中央和地方要協調全國一致性的作法，這部分會和其他縣市合作，向中央建議，讓寒假可以覆蓋到春節。

家長認為，寒假、春假中間夾著三天上課日，導致假期不連續，如果親子想一起出國旅行，就須另外請假，且學習安排不好規畫，相當不便民。建議將上學期寒假延後三天，讓寒假跟春節連假連接在一起。或是將三天上課日移至下學期末，暑假延後三天放，保持學期完整性。

據了解，教育部正研擬兩方案，方案一是維持原案不調整，一樣明年二月十一日開學，開學三個上課日後遇周末假期並接續春節連假；方案二是將第二學期二月十一、十二及十三日改為放假日，並在一月廿一、廿二及廿三日補上課。

教育部表示，行政院人事行政總處尚未公布二○二六年政府行政機關辦公日曆表，將待公布後，視需要邀集各直轄市、縣市政府機關及相關團體會商研議各學期開學日，及寒暑假起訖日期。

全教總理事長侯俊良指出，並沒有一定支持哪個方案，但希望能制度化節日放假的處理規則。節日、開學日的日期本來就會出現問題，今年情況特別嚴重，盼教育部能建立一套標準作業流程，而非每年視民意調整。

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