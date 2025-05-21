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寒假結束上3天課才過年 南市建議3天調整為放假日 暑假往後延
根據2026年行事曆草案中，114學年上學期結束後於1月21日開始放寒假，但寒假結束後，在2月11至2月13日需先上3天課，才銜接農曆年假，影響學生家長假期安排，不少家長提出反應。針對明年農曆過年前3天是否放假議題，台南教育局表示，建議3天上課日調整為放假日。
教育局表示，在維持上下學期上課日不變的原則下，提出2點建議。一是將寒假與過年之間的3天上課日，調整為放假日，暑假則延後3天放，不影響該學期上課日數。簡言之，就是把暑假的前3天假期，提前在過年前放。此外，針對應屆畢業生，期末考及畢業典禮行事曆，往後延3天，讓上課日維持不變。
教育局長鄭新輝說，這個建議雖不在教育部初步調查各縣市的意見調查表中，但我們認為相對比較簡單、也具有合理性與可行性。
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