家長哀號…寒假結束上3天課才過年？教育部擬2方案：其一提前補課

明年中小學寒假結束，可能要上3天課才接續農曆春節，有家長反映不利假期安排。據了解，教育部正研擬方案，原訂1月21日開始放寒假，可能改為1月21、22及23日補上課，第2學期2月11、12及13日為放假日。

月初有家長在社群討論，2026年的行事曆草案中，114學年上學期結束後於1月21日開始放寒假，但寒假結束後，在2月11至2月13日需先上3天課，才銜接農曆年假，影響學生家長假期安排。

據了解，教育部正研擬兩方案，方案一是維持原案不調整，一樣在明年2月11日開學，開學3個上課日後遇周末假期並接續春節連假；方案二是將第2學期2月11、12及13日改為放假日，並在1月21、22及23日補上課。

教育部表示，行政院人事行政總處尚未公布2026年政府行政機關辦公日曆表，教育部將等公布後，依「各級學校學生學年學期假期辦法」第8條規定，視需要邀集各直轄市、縣市政府機關及相關團體會商研議各學期開學日，及寒暑假起訖日期。

商品推薦