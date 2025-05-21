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中研院6案逾11.6億預算全解凍 僅這一案須提書面報告
立院教委會今天處裡中研院預算解凍案６案，其中第６案「業務費預算凍結30%」金額為11億4963萬。6案逾11.6億的凍結經費今天中午全數解凍，僅針對第一案「持續追蹤及提升貴重儀器使用率」部分立委仍有疑慮，要求中研院一周內提出更詳細的書面報告說明。
中研院貴重儀器(超過千萬台幣以上)使用效益不佳，111 及 112 年使用率低於20%的貴重儀器，數量占比分別為7.56%及7.75%，被審計部與立法院預算中心認為使用率不佳。多位立委詢問中研院如何提升使用率?中研院院長廖俊智回應，愈高階的儀器、能使用的人會愈少；但中研院不能不購買這些高階儀器，「我們必須跟全世界競爭」。
中研院報告指出，中研院身為全國最高學術研究機關，為滿足重要研究之需求，並提升研究成果之質量，部分貴重儀器因其高度專業性，被定位於特殊實驗，或於一部分特定研究階段使用，因此無法單純以使用率來呈現該儀器之價值，這些儀器的價值將可能反映於期刊發表、論文引用次數及創新技術研發等多元面向。中研院也將持續推動跨領域研究合作及資源共享機會，秉持互利互惠原則，同心協力提升台灣學術研究水準，並展現及提升儀器的研究價值。
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