明年寒假後上課3天再放春節「不連貫」 黃偉哲：會向中央建議

針對教育部公布的114學年度中小學行事曆草案，有家長反映，寒假結束後須先上3天課才接農曆春節連假，造成假期不連續，不利家庭作息與旅遊安排，南市議員盼市府協助向教育部反映，調整行事曆以更貼近民意需求，市府表示會向中央建議，待教育部邀集後討論。

台南市長黃偉哲表示，台南市今年因舉辦全中運學生放假一周所以學期也提早開始一周，這是地方政府可以做的，但學期開始日和放假日如何調整，中央和地方要協調全國一致性的作法；針對寒假結束後3天又放春假，這部分會和其他縣市合作，並會向中央建議，讓寒假可以覆蓋到春節，寒假開學3天也無心上課就又要放春節了，可以做全國一致性的處理。

台南市副議長林志展今天議會以書面質詢，有家長反映114學年度中小學行事曆草案中，寒假結束後須先上3天課，才接農曆春節假期，不利家庭作息安排。

114學年度（今年8月起算）的中小學行事曆草案，寒假到115年2月10日結束，2月11日開學，上3天課後（115年2月11日到13日）才接農曆春節假期（115年2月16日到19日，2月14日、2月15日為周六、周日）。

家長認為，上述中間夾著3天上課日的情況，導致假期不連續，如果親子想一起出國旅行，就須另外請假，且學習安排不好規畫，相當不便民。

教育團體和學校端則表示，行事曆全國中小學均一致，3天時間就是「正常上課」，若家長另有安排，則可自行向學校請假。

家長們提出兩點建議：第一、將上學期寒假延後3天，讓寒假跟春節連假連接在一起。第二、若將3天上課日移至上學期會影響學期完整性，可將3天上課日移至下學期末，暑假延後3天放，保持學期完整性。請市府向教育部提出此建議方案。

教育局長鄭新輝說，遇到全中運等全國性賽事地方政府可調整開學日，也向教育部報備，至於寒假調整這是全國性的，教育部有說要邀集各縣市政府討論，台南市會匯集各方意見提出建議。 台南市長黃偉哲表示會向中央建議，讓明年寒假可以覆蓋到春節。記者吳淑玲／攝影

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