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芬蘭駐台代表有意在桃園設國際學校 張善政給了2名單

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
芬蘭駐台代表日前拜訪桃園市政府，表達希望在桃園設國際學校，且有急迫性，最好明年就能招生（示意圖）。本報資料照片
芬蘭駐台代表日前拜訪桃園市政府，表達希望在桃園設國際學校，且有急迫性，最好明年就能招生（示意圖）。本報資料照片

輝達新總部擇定台北市北投士林科學園區，民進黨桃園市議員彭俊豪覺得桃園市府未能成功爭取產業落腳地方很可惜，市長張善政稱之前聽輝達執行長黃仁勳講一句話心裡就有底，未來會持續厚植實力，提升競爭力，近日芬蘭駐台代表就曾拜會市府，希望在桃園設國際學校。

彭俊豪昨質詢時表示，輝達總部最後沒有辦法落腳桃園很可惜，但大家對桃園青埔仍有很深期待，傳聞市府要在青埔設一座北歐學校，目前進行到哪？

市長張善政答詢表示，黃仁勳一個月前曾說「員工都很希望能留在台北」，當時聽到這句話，心裡已經有底，因為輝達現在在台北有上千名員工，若總部搬到其他地方，將牽動上千個家庭。雖然輝達選擇北士科，但桃園不會因為輝達來不來受影響，未來會持續努力，朝國際城市發展。

關於北歐學校議題，張善政指出，台北美國學校與歐洲學校目前都額滿，也沒空間擴充，外籍人士來台工作，讀書可能有困難，這也是輝達在台北設總部會面對的問題。

張善政證實芬蘭駐台代表日前曾拜會市府，會中表達希望在桃園設國際學校，且需求有急迫性，希望明年就能招生，希望市府能介紹閒置的既有校舍，而市府初步介紹了2所學校，1所是因財務問題待轉型的大興高中，1所是銘傳大學龜山校區。

芬蘭駐台代表日前拜訪桃園市政府，表達希望在桃園設國際學校，且有急迫性，最好明年就能招生（示意圖）。本報資料照片
芬蘭駐台代表日前拜訪桃園市政府，表達希望在桃園設國際學校，且有急迫性，最好明年就能招生（示意圖）。本報資料照片

芬蘭 桃園 張善政

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