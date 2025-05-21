加班費低無補休 教團批國中會考制度加劇校園「行政逃亡」

國中會考日前剛結束，教團今批評，政府長期犧牲試務工作人員的權利，不僅18年來會考工作費的調幅僅約10%，遠低於同期基本工資和時薪調漲幅度，還無法補休，必須連續工作12天，進一步加劇校園「行政逃亡」現象，呼籲政府應修正提高試務工作費並給予適當補休，才能符合賴清德總統「尊嚴勞動，友善職場」的精神。

桃園市各級學校產業工會理事長陳俊裕表示，為避免影響學生上課天數，會考辦理時間一律在周六日，當天所有的工作人員皆須配合假日加班，但經全台7縣市教師團體調查後發現，工作人員配合假日出勤不僅比不上勞基法規定之假日出勤補償措施，甚至加班費比本薪更低廉，「政府號稱的免費政策，實是奠基在全國會考工作參與者的長年犧牲之上。」

陳俊裕表示，根據調查，從2007年至今年，除了由學生擔任的「考場服務員」工作費調漲達65%外，其餘多數僅調漲10%，工作費調幅遠遠不及同年段基本工資調幅的81%、時薪調幅的188%，除了加班費遠低於本薪外，更不像勞工有事後補休，多數國中教育會考的工作人員均為公教警人員，必須在沒有補休的情況下，拖著疲累的身軀連上12天班。

陳俊裕表示，雖公教警人員不適用勞基法，但政府如此肆意揮霍公教警人員的勞動力，卻不給予對等報酬，顯示為政者仍停留在過去以上命下的威權心態，低廉的工作費用、容不得一絲差錯的工作壓力讓人望之卻步，也進一步加深行政逃亡的情況。

陳俊裕說，尤其國中教育會考各考場試務工作主要由高中負責，主要執行者為教務主任、試務組長。教務處在108課綱下，業務量早已超標，又必須擠出時間處理各項會考準備工作，每日825元的工作費完全無法反應其承載的工作壓力與工作量，此外，低廉的工作費亦令他們在招募其他協助人員時困難重重，常常要靠各校以「人情」多方請託。

「政府不思給予足夠資源，卻要承辦人員自展神通。」陳俊裕表示，公教警人員的奉獻犧牲不應被視為理所當然，呼籲政府至少應修正「各級學校協助辦理各項試務工作相關費用支給表」，比照基本工資調漲的幅度，提高各類人員試務工作費，並給予例假日加班應有補休，才能符應賴清德在就職一周年時所提「尊嚴勞動，友善職場」的精神。

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