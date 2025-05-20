快訊

「台灣第一美腿」消失半年原因曝…罹癌化療6次 體重爆增近20公斤

台南玉井汽車暴衝奪命 夫妻遭撞「天人永隔」…駕駛稱當下癲癇發作

黃仁勳演說中最大亮點！為客戶需求推出「1產品」 大摩等多家外資唱旺

聽新聞
0:00 / 0:00

北市3.3萬未上學幼生沒納入生生喝鮮奶 教育局：最快9月上路

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市「鮮奶周報-生生喝鮮奶」4月上路，議會今審查教育局追加相關預算，議員詢問，約有3.3萬名未上幼兒園或自學的學童無法享受這項福利，教育局是否會擴大。局長湯志民表示，目前已規畫中，預計9月上路。本報資料照片
北市「鮮奶周報-生生喝鮮奶」4月上路，議會今審查教育局追加相關預算，議員詢問，約有3.3萬名未上幼兒園或自學的學童無法享受這項福利，教育局是否會擴大。局長湯志民表示，目前已規畫中，預計9月上路。本報資料照片

北市「鮮奶周報-生生喝鮮奶」4月上路，國小、幼兒園學生每周可以領取一次鮮乳或豆漿，議會今審查教育局追加相關預算，議員詢問，約有3.3萬名未上幼兒園或自學的學童無法享受這項福利，教育局是否會擴大。局長湯志民表示，目前已規畫中，預計9月上路。

議會教育委員會今天審查教育局、體育局審查114年度第一次預算追加減，其中蔣市府，今年4月推出「鮮奶周報-生生喝鮮奶」政策，共增加9200萬，局長湯志民指出，目前透過數位學生證讓幼兒園及公私立國小學生領取超商，可飲用1瓶優質鮮奶或豆漿。

議員趙怡翔、黃瀞瑩也關注目前雖涵蓋設籍北市國小、幼兒園孩童，但不包含未就讀幼兒園、自學孩童卻無法兌換，教育局是否要擴大。局長湯志民表示目前已在規畫中，初步估算有3.3萬名學童，但由於卡片製作、發放單位是由各小學、幼兒園主責，若納入這些未上幼兒園或自學孩童，需將相關量能擴充區公所。

湯志民說，因牽涉設籍問題，必須由公所協助家長申辦，若戶籍遷出北市或進入幼兒園就讀，就註銷領取資格，必須定期查核，避免重複領卡，相關細節正與民政局洽談中，後續會安排公所研習，預算上預計會多900多萬由基金先墊付，最快9月上路。

鮮奶 教育局 幼兒園

延伸閱讀

議員限期增測台北大巨蛋震動噪音 體育局允處理

北市生生喝鮮奶 規劃納入未上學幼生

賴清德不出席世壯運 她曝台現況 綠辯護1理由嘆為觀止

教師壓力大…北市教師3年諮商數暴增 議員憂：「脫北潮」缺口擴大

相關新聞

北市3.3萬未上學幼生沒納入生生喝鮮奶 教育局：最快9月上路

北市「鮮奶周報-生生喝鮮奶」4月上路，國小、幼兒園學生每周可以領取一次鮮乳或豆漿，議會今審查教育局追加相關預算，議員詢問...

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

教長鄭英耀上任周年 全教總題減少校園濫訴等3大訴求

今天是520，也是教育部長鄭英耀上任屆滿一周年，全教總提出減少校園濫訴、落實精緻教育、遏止私校小聯考等建議，盼教育部能透...

手機禁令9月上路 新北最晚7月公布規範「無法訂太細」

教育部日前宣布，高中以下學生入校後手機集中管理，並於9月開學上路。新北議員林銘仁質詢，新北教育局是否訂定規範原則，讓學校...

私校寒冬／不轉型就等退場 百年老校改名、女校收男生

114學年度高一新生人數驟降至18.2萬人，跌至歷年低點，全台私立高中職陷入招生寒冬，為求生存，有學校向下增設國中小，女校收男生，更有百年老校改名「新民國際學校」自救。有校長直言，最差的時刻才正要開始，不轉型只能等著退場。

立委伍麗華：學校午餐用部落小米 找回民族味覺兼顧產業發展

民進黨籍立委伍麗華提出國產部落小米進入學校營養午餐，預計9月全國上路，5月先於屏東縣及北北基共29所學校試辦；希望找回民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。