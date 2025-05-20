北市3.3萬未上學幼生沒納入生生喝鮮奶 教育局：最快9月上路

北市「鮮奶周報-生生喝鮮奶」4月上路，國小、幼兒園學生每周可以領取一次鮮乳或豆漿，議會今審查教育局追加相關預算，議員詢問，約有3.3萬名未上幼兒園或自學的學童無法享受這項福利，教育局是否會擴大。局長湯志民表示，目前已規畫中，預計9月上路。

議會教育委員會今天審查教育局、體育局審查114年度第一次預算追加減，其中蔣市府，今年4月推出「鮮奶周報-生生喝鮮奶」政策，共增加9200萬，局長湯志民指出，目前透過數位學生證讓幼兒園及公私立國小學生領取超商，可飲用1瓶優質鮮奶或豆漿。

議員趙怡翔、黃瀞瑩也關注目前雖涵蓋設籍北市國小、幼兒園孩童，但不包含未就讀幼兒園、自學孩童卻無法兌換，教育局是否要擴大。局長湯志民表示目前已在規畫中，初步估算有3.3萬名學童，但由於卡片製作、發放單位是由各小學、幼兒園主責，若納入這些未上幼兒園或自學孩童，需將相關量能擴充區公所。

湯志民說，因牽涉設籍問題，必須由公所協助家長申辦，若戶籍遷出北市或進入幼兒園就讀，就註銷領取資格，必須定期查核，避免重複領卡，相關細節正與民政局洽談中，後續會安排公所研習，預算上預計會多900多萬由基金先墊付，最快9月上路。

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