教長鄭英耀上任周年 全教總題減少校園濫訴等3大訴求
今天是520，也是教育部長鄭英耀上任屆滿一周年，全教總提出減少校園濫訴、落實精緻教育、遏止私校小聯考等建議，盼教育部能透過修法及其他配套措施，改善教學現場亂象。
全教總指出，校園濫用申訴機制問題日益嚴重，家長或學生濫訴教師管教、甚至以司法威嚇教師的案例逐年攀升。鄭英耀上任時曾承諾適時進行檢討修正，但校園濫訴一年來仍層出不窮、甚至變本加厲，卻遲遲未見教育部積極處理。全教總呼籲，鄭英耀應展現積極處理態度，儘速修正現行不適任教師處理機制，建置符合實際需求的校安人力。
全教總表示，少子化海嘯來襲，施政應落實精緻教育。首先是降低幼教師生比應儘速法制化，迄今「幼兒教育及照顧法」尚未修法完成，繼續沿用超過40年的「1比15」師生比。再來，調降班級人數是當務之急，公立高中每班人數仍達35人，私立學校更是高達45人。而高教領域免不了因生源大減而需要退場或轉型，但應也有機會藉由改善師生比、保障教育勞動者基本權益，進一步提升台灣高教品質。
全教總最後提到，教育部需展現魄力，杜絕私校小聯考歪風。全教總認為，近年私校小聯考益加走火入魔，鄭英耀雖知之甚詳、卻無具體對策，因此要求教育部主動提出「私立學校法」修法版本，從源頭遏止惡性升學競爭，以維護學童適性教育，確保教育公共化。
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