康橋青山六年級學子「Campaign for Change」 用行動翻轉學習、關懷世界

康橋國際學校青山校區六年級學生以「Campaign for Change」為主題,將英語學習結合行動,積極回應社會需求,展現新世代的關懷與行動力。 圖/康橋國際學校 提供

康橋國際學校青山校區六年級學生,日前在 English Open Day成果發表會上,以「Campaign for Change」為主題,將英語學習延伸至真實生活,用行動回應社會需求,讓知識轉化為改變世界的力量,展現年輕世代的關懷與行動力。

本次專題從觀察生活開始。老師帶領學生關注無家可歸、空氣汙染、再生能源、資源回收及生活平衡等議題。每個小組從新聞、家庭經驗與同儕討論中,找出自己想要改變的目標,並構思具體的行動方案。

與過往只停留在討論或報告不同,今年專題更強調「實踐」。學生們走出課堂,將想法化為行動。例如「幫助孤兒」小組的吳采頤、呂侑妮、趙紫婕與廖宣綺,主動聯繫基金會並捐贈物資,讓關懷成為真實行動;「Clean Our Water 淨灘行動」小組的黃唯恩、蔡承勳、莊桀希與江炅謙則親身參與淨灘,為守護自然盡一份心力。每一個行動,都是孩子們由衷的關注與團隊合作的成果。

康橋青山六年級學生以行動落實關懷,例如「幫助孤兒」小組主動聯繫基金會並捐贈物資,展現主動參與與團隊合作的成果。 圖/康橋國際學校 提供

「今年我們最重視的是行動力。」指導老師Mr. Molloy強調,雖然會提供方向與資源,但最終的決策與執行都交由學生負責。老師鼓勵大家勇於聯繫外部機構、學習溝通與說服,讓「A little of your help can make a big difference.」成為本次課程的座右銘。

在實踐過程中,學生們發現改變世界並不容易。有些小組多次聯絡公益單位未獲回應,有些活動因時間或資源受限無法如願,但這些挑戰成為寶貴的學習經驗。孩子們學會調整策略、分工合作,更理解堅持和耐心的重要。

康橋青山校區自一年級起就即安排「青山Time」與「English Open Day」等公開發表平台,根據年級發展需求,讓每位學生在不同階段累積多元的發表與行動經驗。低年級注重自信表達,中年級發展主題合作,高年級則強調社會參與問題解決。「Campaign for Change」專題已連續推動三年,成為小學六年英語學習的重要亮點,見證語言、行動與人文關懷的交融。

康橋青山校區自一年級起規劃「青山Time」及「English Open Day」公開發表平台,依年級發展設計課程,從自信表達、主題合作到社會參與與問題解決,培養學生多元能力與實踐經驗。 圖/康橋國際學校 提供

康橋國際學校強調,教育不僅是知識的學習,更在於同理心、觀察力與責任感的養成。即便只是微小的行動,也可能帶來真正的改變。這場發表會不僅感動家長與師長,更展現新世代學子主動參與社會、勇於行動的精神。

康橋青山校區表示,未來將繼續以學生為本,陪伴每一位孩子從青山出發,從探索到實踐,一步步將學習力轉化為影響力,讓教育成為改變世界的起點。

