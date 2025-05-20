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康橋青山六年級學子「Campaign for Change」 用行動翻轉學習、關懷世界

文／ 康橋國際學校 提供

康橋國際學校青山校區六年級學生以「Campaign for Change」為主題，將英語學習結合行動，積極回應社會需求，展現新世代的關懷與行動力。 圖／康橋國際學校 提供
康橋國際學校青山校區六年級學生以「Campaign for Change」為主題，將英語學習結合行動，積極回應社會需求，展現新世代的關懷與行動力。 圖／康橋國際學校 提供

康橋國際學校青山校區六年級學生，日前在 English Open Day成果發表會上，以「Campaign for Change」為主題，將英語學習延伸至真實生活，用行動回應社會需求，讓知識轉化為改變世界的力量，展現年輕世代的關懷與行動力。

本次專題從觀察生活開始。老師帶領學生關注無家可歸、空氣汙染、再生能源、資源回收及生活平衡等議題。每個小組從新聞、家庭經驗與同儕討論中，找出自己想要改變的目標，並構思具體的行動方案。

與過往只停留在討論或報告不同，今年專題更強調「實踐」。學生們走出課堂，將想法化為行動。例如「幫助孤兒」小組的吳采頤、呂侑妮、趙紫婕與廖宣綺，主動聯繫基金會並捐贈物資，讓關懷成為真實行動；「Clean Our Water 淨灘行動」小組的黃唯恩、蔡承勳、莊桀希與江炅謙則親身參與淨灘，為守護自然盡一份心力。每一個行動，都是孩子們由衷的關注與團隊合作的成果。

康橋青山六年級學生以行動落實關懷，例如「幫助孤兒」小組主動聯繫基金會並捐贈物資，展現主動參與與團隊合作的成果。 圖／康橋國際學校 提供
康橋青山六年級學生以行動落實關懷，例如「幫助孤兒」小組主動聯繫基金會並捐贈物資，展現主動參與與團隊合作的成果。 圖／康橋國際學校 提供

「今年我們最重視的是行動力。」指導老師Mr. Molloy強調，雖然會提供方向與資源，但最終的決策與執行都交由學生負責。老師鼓勵大家勇於聯繫外部機構、學習溝通與說服，讓「A little of your help can make a big difference.」成為本次課程的座右銘。

在實踐過程中，學生們發現改變世界並不容易。有些小組多次聯絡公益單位未獲回應，有些活動因時間或資源受限無法如願，但這些挑戰成為寶貴的學習經驗。孩子們學會調整策略、分工合作，更理解堅持和耐心的重要。

康橋青山校區自一年級起就即安排「青山Time」與「English Open Day」等公開發表平台，根據年級發展需求，讓每位學生在不同階段累積多元的發表與行動經驗。低年級注重自信表達，中年級發展主題合作，高年級則強調社會參與問題解決。「Campaign for Change」專題已連續推動三年，成為小學六年英語學習的重要亮點，見證語言、行動與人文關懷的交融。

康橋青山校區自一年級起規劃「青山Time」及「English Open Day」公開發表平台，依年級發展設計課程，從自信表達、主題合作到社會參與與問題解決，培養學生多元能力與實踐經驗。 圖／康橋國際學校 提供
康橋青山校區自一年級起規劃「青山Time」及「English Open Day」公開發表平台，依年級發展設計課程，從自信表達、主題合作到社會參與與問題解決，培養學生多元能力與實踐經驗。 圖／康橋國際學校 提供

康橋國際學校強調，教育不僅是知識的學習，更在於同理心、觀察力與責任感的養成。即便只是微小的行動，也可能帶來真正的改變。這場發表會不僅感動家長與師長，更展現新世代學子主動參與社會、勇於行動的精神。

康橋青山校區表示，未來將繼續以學生為本，陪伴每一位孩子從青山出發，從探索到實踐，一步步將學習力轉化為影響力，讓教育成為改變世界的起點。

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