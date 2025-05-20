手機禁令9月上路 新北最晚7月公布規範「無法訂太細」
教育部日前宣布，高中以下學生入校後手機集中管理，並於9月開學上路。新北議員林銘仁質詢，新北教育局是否訂定規範原則，讓學校有執行細則可遵循。新北教育局長張明文說，現正徵詢學校意見，但坦言不可能訂太細，預計7月制定出共通性原則給學校參酌，畢竟管理做法可以多元，上課不滑手機才是目標。
林銘仁在議會質詢指出，教育部已經宣布9月起，手機入校要集中管理，但新北先前回應卻說是要依照民主機制建立符合大家規範，認為言下之意是教育局不打算訂定規範？張明文指出，教育部的辦法這周會下來，但辦法中手機管理並沒有規定很細，各校還是會保有各自的執行彈性。
林銘仁說，所以才要教育局統一規範呀，既然教育部有下達這個方向，教育局應訂出規範原則、承擔責任，他知道先前板橋高中有學生抗議，尊重每個人意見，但更應該尊重學生成長學習，並問何時公布規範？張說，新學年度要上路，最晚7月底前會發布規範。
張明文會後受訪強調，教育部辦法並非全部規定，「管理」2字解釋很多元，比如發手機袋、養機場、關機放書包都是管理，大前提都是不要妨害上課學習，目前教育局收集各個教育階段意見，國小比較少有人有手機，但高中人手一機、國中則皆於中間，會傾向國中小管理嚴謹、高中循民主機制徵詢意見，基本要求可能就是上課不要拿出來，影響老師教學。
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