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北市生生喝鮮奶 規劃納入未上學幼生

中央社／ 台北20日電

北市議會教育委員會今天審查通過鮮奶週報生生喝鮮奶追加預算案，此外，教育局說，新學期將由區公所發放領鮮奶卡給未上幼兒園與自學學童，合計約3.3萬人。

台北市教育局針對114學年第1學期鮮奶週報-生生喝鮮奶政策，提出預算追加新台幣9200萬元，台北市議會教育委員會今天審查通過。

教育局長湯志民報告時說，台北市公私立國小及幼兒園學童，每週可飲用1瓶優質鮮奶或豆漿，補充成長所需蛋白質、鈣質等營養，透過數位學生證（幼兒數位卡證）到通路兌換，可提高便利性、減輕學校行政負擔。

民進黨北市議員趙怡翔、台灣民眾黨議員黃瀞瑩等人則關注，自學學童、未上幼兒園的同齡學童是否也能受惠。湯志民說明，未上幼兒園1.9萬人、未上小學1.4萬人左右，合計3.3萬人，預計9月起新學期納入執行。

他說，因涉及學童設籍等戶政資料的運用，將由各區公所來發放領取鮮奶的卡，相關作業經費先用基金支付。

鮮奶 幼兒園 北市

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