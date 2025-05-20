北市生生喝鮮奶 規劃納入未上學幼生
台北市議會教育委員會今天審查通過鮮奶週報生生喝鮮奶追加預算案，此外，教育局說，新學期將由區公所發放領鮮奶卡給未上幼兒園與自學學童，合計約3.3萬人。
台北市教育局針對114學年第1學期鮮奶週報-生生喝鮮奶政策，提出預算追加新台幣9200萬元，台北市議會教育委員會今天審查通過。
教育局長湯志民報告時說，台北市公私立國小及幼兒園學童，每週可飲用1瓶優質鮮奶或豆漿，補充成長所需蛋白質、鈣質等營養，透過數位學生證（幼兒數位卡證）到通路兌換，可提高便利性、減輕學校行政負擔。
民進黨北市議員趙怡翔、台灣民眾黨議員黃瀞瑩等人則關注，自學學童、未上幼兒園的同齡學童是否也能受惠。湯志民說明，未上幼兒園1.9萬人、未上小學1.4萬人左右，合計3.3萬人，預計9月起新學期納入執行。
他說，因涉及學童設籍等戶政資料的運用，將由各區公所來發放領取鮮奶的卡，相關作業經費先用基金支付。
【文教熱話題】
▪ 整理包／114年國中教育會考 5科完整試題與解答
▪ 114會考／國中教育會考落幕 想拿A++各科可錯題數一次看
▪ 結合民調也考驗閱讀理解！114國中教育會考數學 非選完整試題及詳解
▪ 快拜「文昌滴君」！繼玉米之神後又神準猜到1科題目 阿滴本人回應了
▪ 阿滴、HOOK成會考之神！社會科驚見這題組 考生膜拜：還好有看影片
▪ 大學哪系最難讀？全網點「1科系」很可怕 過來人吐教授震撼發言
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言