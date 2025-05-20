北市生生喝鮮奶 規劃納入未上學幼生

台北市議會教育委員會今天審查通過鮮奶週報生生喝鮮奶追加預算案，此外，教育局說，新學期將由區公所發放領鮮奶卡給未上幼兒園與自學學童，合計約3.3萬人。

台北市教育局針對114學年第1學期鮮奶週報-生生喝鮮奶政策，提出預算追加新台幣9200萬元，台北市議會教育委員會今天審查通過。

教育局長湯志民報告時說，台北市公私立國小及幼兒園學童，每週可飲用1瓶優質鮮奶或豆漿，補充成長所需蛋白質、鈣質等營養，透過數位學生證（幼兒數位卡證）到通路兌換，可提高便利性、減輕學校行政負擔。

民進黨北市議員趙怡翔、台灣民眾黨議員黃瀞瑩等人則關注，自學學童、未上幼兒園的同齡學童是否也能受惠。湯志民說明，未上幼兒園1.9萬人、未上小學1.4萬人左右，合計3.3萬人，預計9月起新學期納入執行。

他說，因涉及學童設籍等戶政資料的運用，將由各區公所來發放領取鮮奶的卡，相關作業經費先用基金支付。

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