快訊

三峽北大國小旁重大車禍16人輕重傷 已知3人搶救不治

出任芬蘭代表 林昶佐千字文發聲：對國際事務懷抱使命

民代質疑奶茶煙侵入校園 新北教育局通令禁止

中央社／ 新北19日電

新北市議員李倩萍今天質詢時以各式口味的奶茶煙照片，教育、警察及衛生局長都不了解，讓議員直呼問題很嚴重，要求全面禁止；教育局長張明文表示，馬上通報禁止進入校園。

新北市議會今天進行業務質詢，民進黨議員李倩萍公布許多類似手搖飲的商品目錄，有著各種口味，她一一詢問教育、衛生及警察等局的局長，3人不太了解，新北市警察局長廖訓誠懷疑這可能是新興毒品

李倩萍公布答案是，一般稱此為奶茶煙，也有稱為彩虹煙，可以選各種口味，價格僅新台幣190元。不僅可超商取貨，網路等購買管道非常多，並標榜可以吸6000口，但相關單位卻仍未掌握資訊。

她表示，這個問題很嚴重，很多家長反映，奶茶煙現在在校園內瘋傳，甚至有同學收到的禮物，也有人找學校的經濟弱勢或比較邊緣的孩子，給試用並提供販售及抽成。

民進黨議員周雅玲、國民黨議員陳儀君等人都強調網路上非常容易買到，要求加強禁止。

廖訓誠表示，警方持續防制毒品，若有新興毒品就會通報教育單位；衛生局長陳潤秋表示，會從邊境海關的管制及網路、實體通路監控，若查獲，店家及網路平台也都將取締開罰。

張明文表示，電子煙全面不能進入校園，若有新興電子煙的型式改變，也會讓家長和老師儘快了解，教育局已通令各校強化了解及辨識，嚴格執行禁入校園。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

電子煙 議員 衛生局 新興毒品

延伸閱讀

新北北大國小外重大事故 轎車衝撞路人、4人命危

天氣炎熱考驗大！當世壯運選手後盾 新北啟動全方位醫療應變機制

板中校長還沒到任先被嗆 新北市議員嘆：放任就是教育失敗

新校長還沒報到先嗆聲！板橋高中學生掛布條抗議 本人感嘆：我不是女暴君

相關新聞

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

立委伍麗華：學校午餐用部落小米 找回民族味覺兼顧產業發展

民進黨籍立委伍麗華提出國產部落小米進入學校營養午餐，預計9月全國上路，5月先於屏東縣及北北基共29所學校試辦；希望找回民...

感謝同仁！教長鄭英耀上任一年 曝將推動「終身學習券」

520將至，教育部長鄭英耀在教育部任滿一年，他在今日寄出教育部內部信件，提及一年來推動的大學AI聯盟、3+2新五專、青年...

獨／金城國中翁師過往不雅考題再曝光 家長怒轟校方「放任成災」

金城國中期末考出現大量不雅題目風波持續延燒。今天有家長進一步揭露翁姓教師過去的考卷與出題紀錄，指出早在數年前，翁師就曾在...

全台大學就業出路十大口碑榜 今年2所私校上榜

又到了高中生選擇大學校系的季節，除了興趣和成績外，未來出路更是需要考量的一大重點。一起來看看全臺大學的就業出路聲量排和及「品牌力」指標！

中等類科學士後教育學分班開跑 科技、自然、表藝專長可報名

為充裕中等學校自然領域、科技領域及表演藝術等師資，教育部114學年度正式開辦「中等類科學士後教育學分班」，班別涵括資訊科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。