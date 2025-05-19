民代質疑奶茶煙侵入校園 新北教育局通令禁止

新北市議員李倩萍今天質詢時以各式口味的奶茶煙照片，教育、警察及衛生局長都不了解，讓議員直呼問題很嚴重，要求全面禁止；教育局長張明文表示，馬上通報禁止進入校園。

新北市議會今天進行業務質詢，民進黨議員李倩萍公布許多類似手搖飲的商品目錄，有著各種口味，她一一詢問教育、衛生及警察等局的局長，3人不太了解，新北市警察局長廖訓誠懷疑這可能是新興毒品。

李倩萍公布答案是，一般稱此為奶茶煙，也有稱為彩虹煙，可以選各種口味，價格僅新台幣190元。不僅可超商取貨，網路等購買管道非常多，並標榜可以吸6000口，但相關單位卻仍未掌握資訊。

她表示，這個問題很嚴重，很多家長反映，奶茶煙現在在校園內瘋傳，甚至有同學收到的禮物，也有人找學校的經濟弱勢或比較邊緣的孩子，給試用並提供販售及抽成。

民進黨議員周雅玲、國民黨議員陳儀君等人都強調網路上非常容易買到，要求加強禁止。

廖訓誠表示，警方持續防制毒品，若有新興毒品就會通報教育單位；衛生局長陳潤秋表示，會從邊境海關的管制及網路、實體通路監控，若查獲，店家及網路平台也都將取締開罰。

張明文表示，電子煙全面不能進入校園，若有新興電子煙的型式改變，也會讓家長和老師儘快了解，教育局已通令各校強化了解及辨識，嚴格執行禁入校園。

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