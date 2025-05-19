讓文化力成國家實力 文總校園大使徵選開跑

文化總會自2022年啟動「文總校園大使」專案，讓學生以嶄新視角認識台灣，第4屆徵選即日起開跑。文總秘書長李厚慶期盼，讓「文化力即是國家實力」不只是一句口號。

李厚慶今天透過新聞稿表示，招募校園大使本意，是為了將喜愛台灣文化的精神向下扎根，搭起文總與青春世代之間的橋梁。但實際與校園大使們參與各活動與專案後，反而是他深受學子感動，「原來青年學子們對台灣的愛，以及對文化產業的熱情，遠超乎一般社會大眾的想像。」

李厚慶表示，正因如此，更堅定文總必須將這樣的影響力進一步擴散的決心，讓「文化力即是國家實力」不只是一句口號，而是能藉由實際傳承，不斷延伸至未來。

凡擁有台灣公、私立大專院校在校生身分，包括碩、博士生者皆可報名「文總校園大使」，文總期望，徵選者熱衷參與文化相關活動，對理解台灣文化抱持高度熱忱，此屆校園大使任期為2025年9月至2026年8月。

台灣師範大學地理學系3年級學生許靜玟是文總校園大使之一，她去年隨文總前往日本京都參與文總舉辦的台灣文化祭TAIWAN PLUS。許靜玟表示，那是她第1次在國外代表著台灣，以文化作為語言和世界對話，每個環節都讓她深刻體會到，「文化」本身就是一種無聲卻有力的外交方式。

文總第4屆校園大使徵選即日至6月20日截止，相關報名及甄選辦法，詳見文化總會官網及社群說明。

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