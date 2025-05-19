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感謝同仁！教長鄭英耀上任一年 曝將推動「終身學習券」

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部長鄭英耀今日向教育部員工寄出內部信件，表達對同仁的感謝。圖／聯合報系資料照
教育部長鄭英耀今日向教育部員工寄出內部信件，表達對同仁的感謝。圖／聯合報系資料照

520將至，教育部鄭英耀在教育部任滿一年，他在今日寄出教育部內部信件，提及一年來推動的大學AI聯盟、3+2新五專、青年百億海外圓夢基金計畫、青年基本法、學生輔導法修法等政績，也透露下半年將試辦「終身學習券」，未來更將持續豐富教育部內部設施，包含韻律教室、桌球室、健身房等。

鄭英耀今日向教育部員工寄出內部信件，表達對同仁的感謝。他提到，教育部在這一年推動了「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」，整合各方AI教育資源，提供學生跨校及師資共享的多元課程；辦理科大與高職攜手合作的「3+2新五專模式專班」，讓學生透過銜接式實作課程建立專業技能與職涯方向。

鄭英耀接著指出，教育部還啟動「青年百億海外圓夢基金計畫」，提供年輕人走向世界舞台的機會與勇氣；研擬「青年基本法」草案，從制度面保障青年參與及發展權益；籌設「運動部」，整合資源並從校園紮根，讓體育成為台灣驕傲的力量；強化中小學階段社會情緒學習、實施高中身心調適假及修正「學生輔導法」合理配置輔導人力等，以全面照護孩子心理健康。

鄭英耀更透露，今年下半年預計試辦「終身學習券」，以實踐全民「活到老、學到老」的學習型社會願景。

鄭英耀表示，這些政策的推動，每一項都充滿挑戰，但也都在優秀團隊夥伴們歷經無數次的會議研議、意見交流及不斷修正下順利完成，因此感謝教育部同仁的專業與堅持。為了維護同仁的身心健康，多一些幸福的感覺，將持續豐富運動及舒緩身心的設施，包含韻律教室、桌球室、親子空間、員工紓壓室、健身房與世界咖啡館等。期望透過這些軟硬體設施的陸續建置，讓同仁在緊湊的工作中，也能有喘息的角落。

青年 鄭英耀 教育部

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