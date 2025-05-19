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獨／金城國中翁師過往不雅考題再曝光 家長怒轟校方「放任成災」

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣議員吳佩雯痛批教育處與校方資料管理嚴重鬆散，學校竟無法提供110年以前的考卷紙本或電子檔紀錄，導致無法釐清過往出題是否早已有問題，形同「行政失憶症」；她要求校方與校長應就審題機制失守及資料缺失負起管理責任。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議員吳佩雯痛批教育處與校方資料管理嚴重鬆散，學校竟無法提供110年以前的考卷紙本或電子檔紀錄，導致無法釐清過往出題是否早已有問題，形同「行政失憶症」；她要求校方與校長應就審題機制失守及資料缺失負起管理責任。記者蔡家蓁／攝影

金城國中期末考出現大量不雅題目風波持續延燒。今天有家長進一步揭露翁姓教師過去的考卷與出題紀錄，指出早在數年前，翁師就曾在健康與體育領域的考卷中出現粗俗用語，但校方未及時啟動審題與監督機制，導致此次期末考整份試卷充斥不當題目。金門縣議員吳佩雯對此批評，學校行政作業出現嚴重疏失，連舊考卷資料都未妥善保存，形同「失能管理」。

根據家長提供的歷年考題，翁師出題風格都相當「吸睛」，他尤其喜歡以名人為考題人物，如「夾手珍」、「佼佼」、翁立友、林襄、李多慧等，不僅用人名博眼球，題目尺度也屢屢突破常規，相當粗俗，例如：「我想要幹爆他」、「學姊罵學弟是娘炮小牙籤」、「老師說陰莖勃起是睡夢中神經興奮引起」等語句，均被批評極不妥當。

洪姓家長表示，以前孩子就曾反映「考卷題目怪怪的」，但當時並未深入探究，如今回顧這些內容，直言「離譜到我以為我跟不上時代」。另一位家長也說，過往試卷雖也有爭議，但多為2至3題不當題目混在其中，如今卻整份考卷幾乎全是限制級內容，根本是校方都沒審題，難辭其咎。

更有家長控訴，翁師自學生七年級起即擔任健康科任教師，至九年級為止，涵蓋全年段267位學生，等於三年期間全體學生皆長期接觸爭議內容，形成系統性問題。他們痛批學校教職員「三年來集體沉默」，形同縱容，讓孩子在最重要的成長階段，被潛移默化接受權勢性騷擾內容，令人痛心。

對此，家長強烈要求金門縣政府全面啟動調查機制，逐一訪談267位學生及其家長，根據性別平等教育法釐清學生性別認知與身心健康是否受到影響，並呼籲應由教育處輔導諮商中心及衛生局心理衛生中心指派心理師，為受影響學生提供個別化心理諮商與輔導，而非流於形式的集體說明。

吳佩雯表示，她審閱翁師自110年起的考卷，雖大部分用詞尚屬合理，但仍有多道題目使用名人或藝人名稱，因題目內容提及時事性騷擾或抽菸等問題，造成未經查證而有「未審先判」的情況，恐讓學生產生錯誤的新聞認知，更可能觸及妨害名譽之虞。

吳佩雯也痛批教育處與校方資料管理嚴重鬆散，學校竟無法提供110年以前的考卷紙本或電子檔紀錄，導致無法釐清過往出題是否早已有問題，形同「行政失憶症」；她要求校方與校長應就審題機制失守及資料缺失負起管理責任。

金城國中則回應，對於各界關切與家長指控，學校將全力配合調查，提供所有可調閱之考卷與資料，並配合調查小組進行全面檢討。

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翁師過往出題風格都相當「吸睛」，描繪相當粗俗。記者蔡家蓁／攝影
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翁師過往的考卷很喜歡以名人為題，包括林襄跟李多慧等當紅女星都入題。記者蔡家蓁／翻攝
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根據家長提供的歷年考題，翁師出題風格都相當「吸睛」，描繪相當粗俗，讓不少家長看了直搖頭。記者蔡家蓁／攝影
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根據家長提供的歷年考題，翁師出題風格都相當「吸睛」，他尤其喜歡以名人為考題人物，題目尺度也屢屢突破常規，相當粗俗，例如：「我想要幹爆他」。記者蔡家蓁／翻攝
根據家長提供的歷年考題，翁師出題風格都相當「吸睛」，他尤其喜歡以名人為考題人物，題目尺度也屢屢突破常規，相當粗俗，例如：「我想要幹爆他」。記者蔡家蓁／翻攝
根據家長提供的歷年考題，翁師出題風格都相當「吸睛」，他尤其喜歡以名人為考題人物，如「夾手珍」、翁立友等。記者蔡家蓁／攝影
根據家長提供的歷年考題，翁師出題風格都相當「吸睛」，他尤其喜歡以名人為考題人物，如「夾手珍」、翁立友等。記者蔡家蓁／攝影

金門 金城國中 考卷 教師 性騷擾

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