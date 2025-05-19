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全台大學就業出路十大口碑榜 今年2所私校上榜

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校系選擇不只看成績！什麼是「品牌力」？

即將迎來6月，也是許多高中生要成為大學新鮮人的時節，有些人已經在學測後取得好成績，順利通過理想科系的一階申請，正在準備二階面試；不過，也有些人仍然不確定自己未來的方向。網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查全臺大學在「就業出路」方面網路討論度最高的10大學校，未來的就發業展，也不失為一個選擇大學的重要考量因素。

除此之外，在今年2月104人力銀行也發布了《大學品牌力》調查報告，以「職務能力」「未來能力」「產學力」「性格優勢」「學群力」「碩士論文力」「國際力」「知名度」「研發力」「校友薪資等10大指標，綜合評比出各所大學的「品牌力」。「就業出路」網路聲量排名前10的學校，在品牌力方面的表現又是如何呢？一起來看看兩份榜單的綜合比較吧！

NO. 10 淡江大學

《網路溫度計DailyView》
《網路溫度計DailyView》

104大學品牌力綜合排名：第11名

2024年排名：第10名

去年淡江大學為就業出路網路聲量榜上唯一入榜的私立學校，今年淡江依然維持著第10名的成績，在104人力銀行的《大學的品牌力》調查中也同樣是第11名。在《大學品牌力》的私立學校排名中，淡江為全臺第2名，僅次於輔仁大學；此外，在「國際力」指標也有亮眼表現，和國立中山大學並列第3名。

淡江近年推動「AI+SDGs=∞」跨領域教育，秉持國際化、資訊化、未來化的「三化」教育理念，結合包含專業課程、通識課程、課外活動課程的「三環」、「五育」，致力培養卓越人才。在《Cheers》雜誌的2025年企業最愛大學生排行榜上，淡江獲得私校第1，也是連續28年獲此殊榮；此外，在《遠見》雜誌今年的「上市上櫃公司最愛大學生」及1111人力銀行的2025年企業最愛大學排行榜，淡江也都拿下私校第1。

NO. 9 中國醫藥大學

104大學品牌力綜合排名：未上榜

2024年排名：未上榜

中國醫藥大學在今年的大學就業出路網路聲量榜單中首度擠進前10，可以看出過了一年之後網路討論度提升了不少。雖然中國醫在104人力銀行的《大學品牌力》綜合評選中並未入榜，不過在單項指標的「校友薪資」項目中，中國醫與成大、政大、陽交大、臺大、臺科大、北醫等學校並列第1。

在英國《泰晤士高等教育》（Times Higher Education，THE）的「2025年亞洲大學排名」（Asia University Rankings 2025）中，中國醫位居全亞洲第66名，僅次於第30名的臺大，為全臺第2。從亞洲排名及校友薪資指標來看，中國醫的未來發展性值得期待；此外，新冠肺炎後中醫利用率提升，也帶動產業人才投入，這些都提升了大眾對於中國醫的關注和討論。

NO. 8 國立中興大學

104大學品牌力綜合排名：第13名

2024年排名：第8名

中興大學今年在就業出路方面的網路聲量排名和去年持平，皆為第8名；至於104人力銀行的《大學品牌力》排名，去年中興的排名為第12名，今年則是第13名，雖然後退了1名，但基本上整體而言沒有太大的變化。在《大學品牌力》的學群表現方面，中興大學則在生物資源學群拿下第2名，僅次於臺大，反映出其在農生獸醫領域的堅強實力。

在英國高等教育機構QS（Quacquarelli Symonds）的2025年《QS世界大學學科排名》（QS World University Rankings by Subject 2025）中，中興大學共有14個學科入榜，為歷來最佳成績，同時也在全臺大學中並列第7名。今年中興新增4個入榜學科，並且共有8個學科進入全球前500名，也反映出中興大學的國際競爭力持續提升。

NO. 7 國立臺灣師範大學

104大學品牌力綜合排名：第14名

2024年排名：第9名

今年臺灣師範大學在全臺大學就業出路的網路聲量排行中排行第7，和去年相比前進了2名。在《大學品牌力》調查綜合排名中，臺師大更是一口氣從去年的第19名衝到第14名，名次躍升5名，也是榜單中上升幅度最大的學校；單項指標方面，臺師大則在「碩士論文力」中與陽交大並列第1，並首度進入「學群力」TOP 5，在該指標中排名第4名。

身為培育師資的傳統強校，從單項指標中可以看出臺師大在學術方面的表現特別突出，除了網路聲量和《大學品牌力》評比外，在《QS世界大學學科排名》的成績也十分亮眼；臺師大共有18個學科上榜，和去年的12個相比新增6個，並且有6個學科進入全球前百名內，排名表現為全臺第2，顯見其國際學術影響力持續提升中，尤其「教育」（Education）學科從去年的全球第27名上升至第24名，展現世界級水準。

NO. 6 國立臺灣科技大學

104大學品牌力綜合排名：第5名

2024年排名：第7名

臺灣科技大學今年就業出路網路聲量的排名和去年相比前進1名，為第6名；在《大學品牌力》綜合評比的排名則和去年相同，維持在第5名。若單看技職大學，臺科大的品牌力排名為全臺第1，並且在「職務能力」、「未來能力」、「性格優勢」、「產學力」、「研發力」、「校友薪資」等單項指標中均有進入前5，佔了10項指標中的6項，在研發力和校友薪資方面皆為並列第1。

在《遠見》雜誌2024年7月公布的〈臺灣最佳大學排行中〉，臺科大連續第7年穩居技職大學龍頭，在全臺大學中也和中央大學並列第6名；此外，在自然科學／數學／統計、資訊通訊科技、工程／製造／營建、農林漁業／獸醫等領域，臺科大皆是全台前5強。從各項排行可以看出，臺科大在多個領域中都是大學翹楚，在相對有限的資源下競爭力仍不輸給其他一般大學。

NO. 5 國立陽明交通大學

104大學品牌力綜合排名：第3名

2024年排名：第3名

陽明交通大學今年的就業出路網路聲量及《大學品牌力》綜合排名和去年相比皆略微下降，不過各方面的表現仍非常亮眼。在單項指標中，陽交大在「職務能力」、「未來能力」、「產學力」、「碩士論文力」、「知名度」、「研發力」、「校友薪資」等7個項目中皆為前5名，並且拿下「研發力」和「校友薪資」雙冠。

在2021年交通大學與陽明大學合併為陽明交通大學，串連臺灣電資工程及生醫兩大領域菁英，打造出深具跨界優勢的強校。今年的《大學品牌力》學群指標中，陽交大在工程學群、醫藥衛生學群、生命科學學群等領域皆進入前3名；此外，《泰晤士高等教育》亞洲大學排名中，陽交大也以第72名位居全臺第3，可以看出併校後陽交大在重點領域上穩定發展，極具競爭力與未來發展性。

NO. 4 國立清華大學

104大學品牌力綜合排名：第4名

2024年排名：第4名

清華大學在就業出路網路聲量和《大學品牌力》的排名皆與去年持平，兩個調查中連續2年都是第4名，在全國大學中穩定位居TOP 5。在《大學品牌力》的單項指標中，清大的「職務能力」、「未來能力」、「性格優勢」、「產學力」、「學群力」、「知名度」、「研發力」等指標都名列前5，佔據10個指標中的7項，與陽交大並列，僅次於臺大、成大。

去年底清華大學校務會議通過與中華大學的整併計畫，預計在原中華大學校地設立「清華²科技園區」，投入產學合作及人才培育，並整合公部門研究動能、連結新竹科學園區企業，打造產學技轉平臺及半導體聚落。這些轉變也反映在指標調查上，讓清大今年首度登上《大學品牌力》的「產學力」指標前5名，也在「研發力」指標中名列第1 。

NO. 3 國立成功大學

104大學品牌力綜合排名：第2名

2024年排名：第5名

今年成功大學在就業出路網路聲量排名上向前邁進，從去年的第5名提升到第3名，但《大學品牌力》的排名則去年的第1名降至第2名，在今年敗給臺大。不過在《大學品牌力》單項指標中，成大除了「國際力」之外皆有進入前5名，10個指標中共有9項上榜，和臺大並列為全國最多，並且在「碩士論文力」、「研發力」、「校友薪資」等3項指標中奪冠。

在《Cheers》雜誌2025年的「企業最愛大學生」調查中，成大再度成為全國冠軍，這也是成大近10年來第7次在榜單中拿下第一名，此外《Chrees》調查也提到成大在「高科技製造業」、「高科技服務業」及「一般服務業」等3大領域中為產業最愛NO. 1。從各項調查及指標中都可以看出成大在業界的良好聲譽，也連帶提升了就業出路相關的網路聲量。

NO. 2 國立政治大學

104大學品牌力綜合排名：第6名

2024年排名：第2名

政治大學今年在就業出路網路聲量的排名為全國第2，《大學品牌力》調查中則名列第6，兩者的名次皆與去年相同。雖然《大學品牌力》的綜合排名未進入前5，不過政大在單項指標中總共有6項進入前5，分別為「性格優勢」、「學群力」、「碩士論文力」、「國際力」、「知名度」及「校友薪資」，並且「國際力」與「校友薪資」皆名列第1。

從指標中可以看出政大在學術研究及影響力的表現較為亮眼，身為以文科為強項的學校，政大在《大學品牌力》調查中名列社會與心理、大眾傳播、外語、文史哲、管理、財經等學群的前3名。這些學科領域大多著重跨界交流與對話，也容易拓展國際視野，讓政大在國際力和知名度方面有優於其他學校的表現。

NO. 1 國立臺灣大學

104大學品牌力綜合排名：第1名

2024年排名：第1名

臺灣大學不論在學術、聲望、資源或是未來出路方面都是大多數人公認的全臺第1，經常稱霸各項指標排名，這些也反映在網路討論上；臺大從去年到今年的就業出路網路聲量排行皆穩坐第1名，並且網路聲量遠遠高過其他學校。去年臺大在《大學品牌力》調查中排名第3，今年則躍升為第1名，在網路社群及品牌指標中皆稱霸排行榜。

在《大學品牌力》調查的單項指標中，臺大除了「性格優勢」外，其餘指標皆進入前5名，10項中入榜9項，和成大並列全國最多；此外，臺大也拿下「職務能力」、「未來能力」、「產學力」、「學群力」、「知名度」、「研發力」、「校友薪資」等7冠，綜合評比之下成為品牌力NO. 1大學。尤其今年首度入榜的「國際力」，反映出臺大積極推動國際學術合作的成果。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年05月13日至2025年05月12日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

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