快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「大膽出手」：財庫能大賺一筆

輝達台灣總部在北士科！黃仁勳封「星群」 笑稱：就是有點貴

聯營航班失靈？長榮賣票土航不認 旅客伊斯坦堡驚魂

聽新聞
0:00 / 0:00

中等類科學士後教育學分班開跑 科技、自然、表藝專長可報名

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部表示，希望能藉由中等學士後教育學分班的多元培育管道，讓具備相關專長與經驗的人士，為教育注入新的力量。本報資料照片
教育部表示，希望能藉由中等學士後教育學分班的多元培育管道，讓具備相關專長與經驗的人士，為教育注入新的力量。本報資料照片

為充裕中等學校自然領域、科技領域及表演藝術等師資，教育部114學年度正式開辦「中等類科學士後教育學分班」，班別涵括資訊科技專長、自然領域專長、表演藝術專長，具有相關科系學士學歷者，都可報名。

為吸引有志投入中等學校教師行列的社會人士，教育部114學年度正式開辦「中等類科學士後教育學分班」，共6所學校開設7班，涵蓋多個目前產業吸引力較大的專業領域師資。

國立高雄師範大學開設「科技領域-資訊科技專長」，招生1班40人；國立彰化師範大學開設「科技領域-資訊科技專長」，招生1班45人、「電機與電子群-電機專長」，招生1班45人；銘傳大學開「科技領域-資訊科技專長」，招生1班45人。

此外，國立中興大學開設「自然領域-化學、物理、生物專長」、「科技領域-資訊科技專長 」、「機械群」、「動力機械群」、「農業群」、「食品群」，招生1班（採專長分組）總計45人；國立台灣藝術大學開設「國中藝術領域-表演藝術專長」、「高級中等學校藝術群-表演藝術專長」，招生1班45人；國立台北藝術大學：「國中藝術領域-表演藝術專長」、「高級中等學校藝術群-表演藝術專長」，招生1班25人。

教育部表示，為讓有志投入教職的社會人士，有機會修讀師資職前教育課程，此學士後教育學分班是為了職涯較晚定向者，且專業領域為目前師資缺乏需補充之科別所設計，凡教育部立案大學或獨立學院畢業者，畢業學系（所）與開班的培育專長別相關，皆可報名。本班的課程由開班學校安排於夜間、假日或寒暑期上課，也有部分課程可遠距修習。報考者相關的學經歷經開班學校認定也有機會申請學分抵免。

教育部表示，希望能藉由中等學士後教育學分班的多元培育管道，讓具備相關專長與經驗的人士，為教育注入新的力量。各師培大學招生簡章5月底至6月前陸續於各該校網站公告。

國中教育會考 114會考

延伸閱讀

從結合馬戲藝術到攜手柏林愛樂 張正傑不斷挑戰大提琴極限

讓視障者「看見」表演 蘋果裝置助無⁠礙藝⁠術體⁠驗

114會考／國中會考第二天 教育部預計下午公布試題及參考答案

運動部落腳台北讓陳其邁哀號 高雄市民非常失望

相關新聞

中等類科學士後教育學分班開跑 科技、自然、表藝專長可報名

為充裕中等學校自然領域、科技領域及表演藝術等師資，教育部114學年度正式開辦「中等類科學士後教育學分班」，班別涵括資訊科...

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

全台大學就業出路十大口碑榜 今年2所私校上榜

又到了高中生選擇大學校系的季節，除了興趣和成績外，未來出路更是需要考量的一大重點。一起來看看全臺大學的就業出路聲量排和及「品牌力」指標！

金城國中不雅考題延燒 家長再批校方調查是在調查學生

金城國中不雅考卷爭議持續延燒，家長不滿情緒持續高漲，有家長爆出校方昨天發出針對九年級健康段考試題事件參與調查意願統計，家...

赴日助華人學校學力檢測 北市小學評量中心首赴海外交流

北市國民小學基本學力檢測已有21年歷史，去年12月13日成立國民小學教學評量研究中心後，近日首次到海外協助學力檢測，到日...

私校寒冬／114高中職海嘯來襲 6校停招、雙北恐重災區

今年國中會考報名人數僅17.5萬人，創歷史新低，私立高中職招生進入「雪崩期」，私中M型化加劇，私校密集的基北區恐成重災區，已連續兩年停招的新北市南強工商，計畫提出停辦申請。學界預警，未來3年恐多達50所私校面臨退場。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。