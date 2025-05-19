中等類科學士後教育學分班開跑 科技、自然、表藝專長可報名

為充裕中等學校自然領域、科技領域及表演藝術等師資，教育部114學年度正式開辦「中等類科學士後教育學分班」，班別涵括資訊科技專長、自然領域專長、表演藝術專長，具有相關科系學士學歷者，都可報名。

為吸引有志投入中等學校教師行列的社會人士，教育部114學年度正式開辦「中等類科學士後教育學分班」，共6所學校開設7班，涵蓋多個目前產業吸引力較大的專業領域師資。

國立高雄師範大學開設「科技領域-資訊科技專長」，招生1班40人；國立彰化師範大學開設「科技領域-資訊科技專長」，招生1班45人、「電機與電子群-電機專長」，招生1班45人；銘傳大學開「科技領域-資訊科技專長」，招生1班45人。

此外，國立中興大學開設「自然領域-化學、物理、生物專長」、「科技領域-資訊科技專長 」、「機械群」、「動力機械群」、「農業群」、「食品群」，招生1班（採專長分組）總計45人；國立台灣藝術大學開設「國中藝術領域-表演藝術專長」、「高級中等學校藝術群-表演藝術專長」，招生1班45人；國立台北藝術大學：「國中藝術領域-表演藝術專長」、「高級中等學校藝術群-表演藝術專長」，招生1班25人。

教育部表示，為讓有志投入教職的社會人士，有機會修讀師資職前教育課程，此學士後教育學分班是為了職涯較晚定向者，且專業領域為目前師資缺乏需補充之科別所設計，凡教育部立案大學或獨立學院畢業者，畢業學系（所）與開班的培育專長別相關，皆可報名。本班的課程由開班學校安排於夜間、假日或寒暑期上課，也有部分課程可遠距修習。報考者相關的學經歷經開班學校認定也有機會申請學分抵免。

教育部表示，希望能藉由中等學士後教育學分班的多元培育管道，讓具備相關專長與經驗的人士，為教育注入新的力量。各師培大學招生簡章5月底至6月前陸續於各該校網站公告。

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