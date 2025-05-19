金城國中不雅考題延燒 家長再批校方調查是在調查學生

金城國中不雅考卷爭議持續延燒，家長不滿情緒持續高漲，有家長爆出校方昨天發出針對九年級健康段考試題事件參與調查意願統計，家長氣憤的說，「可以饒了孩子嗎！」，整個試卷很明顯的是老師的問題，怎麼現在出個調查，好像要調查孩子，認為以金門這種小島習性，誰敢在記名的調查表上說出意見，擺明讓孩子受到「二次傷害」。

金城國中不雅試卷事件延燒10多天，學校先是在會考的前3天舉辦班級親師會引起家長怒火，緊接著在會考結束後校方昨天又發放參與調查意願調查表，再度引起家長的抨擊，有家長說，竟然要調查事件，應該要請教育處的心衛中心的輔導老師出動調查，怎會用這樣粗糙的調查表方式，無疑把孩子攤在陽光下。

也有家長說，金門就是「小島」，大家彼此都認識，根本不太會有人敢在調查表上具名留意見，他上面的問題是「對於這次的試題，孩子看過後的感受是？」、「若孩子有意願透過『做問卷』(問卷內容將保密)的方式表達他/她『對這份考題』的想法，家長是否願意支持？」，家長擔憂如果大家都不敢明著寫或表態，學校或教育處是否會以沒造成學生影響，將此事「含糊帶過」。

一名李姓家長氣憤的說，這件事經過媒體報導，才受到各界重視，但此事明顯是老師的問題，就處理老師，怎麼會一有個風吹草動，學校跟老師一直在追查，問學生是誰告知記者、議員，誰傳的？擺明要查出「吹哨者」，可能造成學生的心理陰影。

對於後續處理，家長普遍呼籲，如果真的想調查整起事件，應該請教育處心衛中心，甚至跨校調動輔導老師協助進行專業評估，而非由學校自行調查，以保障學生隱私與心理安全，避免再度傷害。

校方表示，這是學校性平調查的程序，一切遵照法定規定辦理，由外聘的調查小組進行調查。 金城國中不雅考卷爭議持續延燒，有家長爆出校方昨天發出針對九年級健康段考試題事件參與調查意願統計表，感覺在調查學生。記者蔡家蓁／翻攝

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