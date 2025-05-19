高中特招專業群科甄選 術科測驗成績今公布
教育部國教署指出，114學年度高級中等學校特色招生專業群科甄選入學術科測驗考試4月12、13日舉行完畢，共計9841人報名，到考人數8454人，到考率85.91%。
國教署說，術科測驗成績於5月19日上午9時公布，由各招生學校公告於學校網頁，考生可自行上網查詢。本次招生管道有15所學校參採國中教育會考成績為錄取門檻，其餘76校則以術科測驗成績為錄取依據。
國教署提醒，有意申請術科成績複查者，於5月20日上午9時至下午4時止，填寫「複查申請書」親自向甄選入學招生學校辦理，不受理郵寄或傳真申請，並請於複查時繳交複查費50元整及回郵信封（貼足限時郵票），逾期不予受理。
國教署表示，更多各招生學校相關資訊，可至高中學校特色招生專業群科甄選入學宣導網（https://shs.k12ea.gov.tw/site/special）下載參閱。
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