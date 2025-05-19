赴日助華人學校學歷檢測 北市小學評量中心首赴海外交流

北市國民小學基本學力檢測已有21年歷史，去年12月13日成立國民小學教學評量研究中心後，近日首次到海外協助學力檢測，到日本為2所華人學校測驗，不少學生對於數學認為簡單，但國文較為棘手，中心主任陳清義表示，透過檢測讓學生家長對程度更加了解，也藉由海外交流，搭起兩國間教育橋梁。

今年共有兩所日本學校申請參加，包含創立於1897年的橫濱中華學院及創立於1929年東京中華學校，延平國小校長、教學評量研究中心主任陳清義表示，橫濱中華學院是日本第一所華僑學校，由國父孫中山與橫濱僑界共同創辦，期致力於中、日、英三語教育、文化傳承及學術卓越的推動，不僅在日本華人社群中深具影響力，也成為全球華文教育的重要典範。

東京中華學校則是有小中高一貫完整教育，學生除台籍生、台日混血、亦有部分學生為純日本籍，日籍父母希望孩子學中文，特別將孩子送來中華學校，畢業後也有不少日籍學生前往台灣留學現有近400名學生。2023、2024年高中畢業生有近半數的學生，選擇到臺灣升大學，包括臺大、師大、清華、成功等大學，升學成果卓著。

陳清義說，家長也相當看重這個檢測的參與，協助海外僑胞子弟，和旅日國人子弟，瞭解學習的成效，學校也希望國內主管機關能補助經費讓學校持續申請參加檢測，以利提升學習成效，透過這次的學力檢測不僅是數據的檢測，更是文化與教育的橋樑，展現台灣對於全球華文教育的責任與影響力。

在這次測試中，小朋友不約而同地分享了對這次檢測的感受，橫濱學生光莉認為數學部分相對簡單，能夠順利解答大部分題目，但國語部分對卻是一大挑戰，許多詞彙和題意需要花時間琢磨。東京學生也是日籍栗本也認為國語的語言結構讓她需要花更多時間去思考。

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