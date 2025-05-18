Robofest世界機器人大賽 台灣年輕學子延續佳績

中央社／ 紐約18日專電

在美國密西根州舉行的2025年Robofest世界機器人大賽17日落幕，年輕台灣團隊共獲得6項第1、3項第2及1項前4強，成績斐然。總統賴清德及副總統蕭美琴頒發賀電鼓勵同學持續向上，在各領域發光發熱。

14支來自台灣的隊伍遠赴密西根州底特律勞倫斯科技大學（Lawrence Technological University）參賽，高雄鳳山正義高中3支隊伍，正義隊、正心隊與兔子跑跑隊，囊括4個獎項，得獎者披著國旗與各國隊伍接受祝賀。

國際AI教育協會理事長羅堅泰帶領台灣團隊，近百名國小到高中優秀選手及學校領隊進行為期3天的競賽考驗，與全球25個國家選手一較高下。

芝加哥辦事處向獲獎學生頒發總統賴清德及副總統蕭美琴的賀電，表彰參賽同學的付出耕耘，並盼同學未來持續勤勉向上，在各領域發光發熱。

台灣年輕團隊優異成績讓世界參賽者看見學生紮實的AI科學基礎與競爭力，駐芝加哥辦事處恭賀台灣隊連年創佳績，期許參賽者繼續穩步向前，發揚台灣科技研究實力。

芝加哥 賴清德

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