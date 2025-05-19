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北市教師尋求心理諮商暴增 議員憂出走潮加劇

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
近3年，北市教師心理輔導資源使用、諮詢人次暴增，議員呼籲教育局，提出更友善解決方法。示意圖。圖／聯合報系資料照片
近3年，北市教師心理輔導資源使用、諮詢人次暴增，議員呼籲教育局，提出更友善解決方法。示意圖。圖／聯合報系資料照片

北市教師普遍工作壓力大，近3年北市教師心理輔導資源使用、還有教師投訴案件都暴增數倍。有議員指，上月才發生某國小師跳樓身亡憾事，籲教育局提更友善解決方法，否則恐導致人力缺口擴大。教育局允諾，除既有支持系統，將在1個月內提改善。

據北市教育局統計，北市教師心理輔導資源近3年使用明顯攀升，教師諮詢專線從2022年的949人次，升至113年2052人次，增幅116%；壓力紓緩課程從8797成長至1萬535人次；個別心理諮商的教師人數也逐年升。議員王欣儀進一步發現，教師遭投訴案件數，自2022年的426件，暴增至去年的773件，成長逾8成，平均成案率僅15%。

王欣儀說，教師被投訴以「教學不力」最常見，3年合計585件，成立率僅8%，有老師抱怨，依據教師解聘不續聘停聘或資遣辦法，教師一旦遭投訴，會立即啟動調查並進入校事會議，調查過程如「司法偵訊」，即便最後未成案，當事人早已身心俱疲。

王說，北市因生活物價水準高，教師出走潮嚴重，市府應主動建立預警與主動關懷機制，加強教師的心理資源宣導，並追蹤壓力指標，別等老師撐不住才補破網。

教育局長湯志民允諾1個月內提出機制檢討，研議相關對策，持續強化對教師的支持與協助。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙說，建議效仿東京制定法律，反制恐龍家長保護教職，另針對日前大安區某國小發生教師墜樓案，呼籲市府應成立專案調查小組，讓社會大眾知道校園安全究竟發生什麼事。

教育局表示，為支持教師身心健康，市府已建構三層級教師支持系統，提供個別諮商輔導，每一名教師每學年有6次免費諮商；教師自我成長課程提供多元主題的實體與線上課程；爭取中央資源擴充服務能量，推動社會情緒學習SEL，未來也將成立「班級經營與教師專業輔導團」，提供教師專業輔導支持。

心理諮商 教師

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